체험학습으로 섬박람회 힘 보탠 여수교육지원청…행감서 "막대한 역할" 호평

▲전남광주통합특별시의회 교육위원회 행정사무감사에서 김진남 의원(민주당·순천5)의원이 김영신 여수교육지원청 교육장에게 질의하고 있다. 2026.11.11 ⓒ전남광주통합특별시의회 유튜브 갈무리

여수교육지원청이 2026여수세계섬박람회를 학교 현장체험학습과 연계해 학생들의 관람을 이끌어낸 데 대해 전남광주통합특별시의회 행정사무감사에서 호평이 나왔다.

전남광주통합특별시의회 교육위원회가 11일 교육지원청을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 김진남 의원(더불어민주당·순천5)은 "초반에 우려가 많았던 박람회를 그나마 그렇게 마무리하는 데 여수교육지원청이 정말 막대한 역할을 했다"고 호평했다.

김 의원은 여수교육지원청이 여수시와 교육연계활동으로 섬박람회장을 찾을 수 있게 큰 역할을 했다고 평가했다.

그는 "이 섬박람회 현장에 가보면 학생들이 항상 관람을 하고 있는 경우들이 있었고, 확인을 해보면 전부 관내의 학생들이 체험학습과 같은 교육 연계 활동으로써 섬박람회를 관람을 해줬기 때문에 어느 정도의 일정 부분의 성과를 가진 채로 마무리를 할 수 있었다"고 설명했다.

이에 대해 김영신 여수교육장은 "섬박람회 기획 단계부터 교육청에서 힘을 보탰고, 지난해 하반기부터 여수시와 각급 학교 체험학습에 박람회를 반영할 방안을 협의했다"면서 "여수시가 당시 전국 17개 시도에 박람회와 연계한 체험학습을 안내하는 데도 도왔다"고 설명했다.

또한 박은정 의원(민주당·비례)도 박람회장에서 만난 교사와 학부모들의 반응을 전하며 여수시교육지원청의 역할을 치켜세웠다.

박 의원은 "얼마 전 섬박람회에 가서 관람객들과 이야기하다가 학교 선생님, 학부모님들과 이야기를 하게 됐는데 다들 교육장님 칭찬을 엄청 하시더라"며 "정말 깜짝 놀랐고 뭘 얼마나 했을까 궁금한게 많았는데 지금처럼 지속해서 계속 잘해주시길 바란다"고 강조했다.

한편 세계최초 섬을 주제로한 국제박람회인 2026여수섬박람회박람회가 61일간의 장정을 마치고 지난 4일 폐막했다. 박람회 누적 관람객은 254만명으로 집계됐다. 당초 방문객 300만 명을 목표로 진행됐지만 박람회 기간동안 SNS에는 운영 미숙과 부실한 콘텐츠 논란이 연이어 불거지면서 흥행에 부진을 겪었다.