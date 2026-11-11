인제군 고향사랑기부 답례품 다양화…모금액 전년 대비 16% ↑

인제군이 고향사랑기부제 답례품을 다양화하고 기부자 선택의 폭을 넓히는 한편, 고향사랑기금을 활용한 지역 활성화 사업을 추진하며 기부문화 확산에 힘쓰고 있다.

군은 최근 지역의 특색을 살린 먹거리인 기버터, 곰취투명만두, 곰취가래떡 등 신규 답례품 3종을 추가 등록했다고 11일 밝혔다.

ⓒ인제군

이번 답례품 추가로 기존 황태, 오미자청, 한우 정육 실속세트 등 인제군의 대표 농·특산물에 이어 가공식품까지 선택의 폭이 넓어지면서 기부자들의 다양한 수요를 충족할 수 있을 것으로 기대된다.

새롭게 등록된 기버터는 일반 버터에서 수분과 유당 등을 제거한 정제버터로, 높은 온도의 조리에도 활용할 수 있는 제품이다.

곰취투명만두와 곰취가래떡은 인제 지역 농장에서 직접 재배한 곰취를 활용한 가공식품으로, 지역 농산물의 특색을 살린 것이 특징이다.

이처럼 답례품을 지속적으로 확대하는 가운데 인제군의 고향사랑기부금 모금 실적도 증가세를 보이고 있다.

지난 11월 9일 기준 인제군의 고향사랑기부금 모금액은 2억 1700만 원으로, 지난해 같은 기간보다 16% 증가했다.

군은 답례품 다양화와 기부제 홍보를 통해 기부자들의 관심을 높이고, 안정적인 기부 기반을 마련해 나갈 방침이다.

아울러 군은 고향사랑기부를 통해 조성된 기금이 지역 발전으로 이어질 수 있도록 기금사업도 추진하고 있다.

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현재 고향사랑기금 1호 사업으로 ‘인제군 시티투어버스’를 운영하고 있으며, 이를 통해 기부금이 지역 관광 활성화에 활용되는 선순환 구조를 만들어가고 있다.

군은 지난 9월 4일부터 11월까지 매주 금요일과 토요일 시티투어버스 2개 노선을 운영하고 있다.

금요일에는 백담사·냇강마을, 토요일에는 자작나무숲 노선을 이용할 수 있다.

백담사·냇강마을 노선은 여초서예관에서 백담마을, 백담사, 냇강마을을 경유한다.

여초서예관에서는 해설사와 함께 전시를 관람하고, 냇강마을에서는 농촌 체험을 할 수 있다.

자작나무숲 노선은 인제스피디움과 하추리산촌마을, 자작나무숲, 햇살마을을 연결한다.

이와 함께 연말 기부 참여를 독려하기 위한 특별 이벤트도 진행 중이다.

12월 31일까지 인제군에 고향사랑기부금을 기부하고 답례품을 주문하면 자동으로 이벤트에 응모되며, 선착순 100명에게는 하늘내린 오대쌀 4kg을, 추첨을 통해 200명에게는 네이버페이 1만 원권을 제공한다.

김장웅 인제군 지역발전과장은 “이번 신규 답례품을 통해 기부자 선택의 폭을 넓히는 동시에, 기업의 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “고향사랑기부를 통해 인제를 응원해주시고, 인제에서만 만날 수 있는 다양한 답례품도 함께 만나보시길 바란다”고 전했다.​