강원대 KNU글로벌인재네트워크센터, ‘제3회 글로컬 컨퍼런스’

초국경 교육 협력 확대 방안 논의

강원대학교(총장 정재연) KNU글로벌인재네트워크센터(센터장 김익현)는 11일 춘천캠퍼스 60주년기념관에서 ‘제3회 글로컬 컨퍼런스: KNU 고등교육 해외진출과 글로벌 협력’을 개최했다.

이번 컨퍼런스는 강원대학교의 글로컬대학 국제화 전략을 구체화하고, 해외 대학과의 교육과정 공동 운영 및 학생교류 등 실질적인 국제교육 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

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특히, 초국경 교육(Transnational Education, TNE)을 기반으로 해외 대학에서 강원대학교 교육과정을 운영하는 프랜차이즈 교육모델과 2+2 복수학위 프로그램을 중심으로, 고등교육 해외진출과 글로벌 인재 유치를 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이번 행사에는 중국과 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄 등 15개국 해외 대학 및 교육기관 관계자 76명을 비롯해 국내 대학과 유관기관 관계자 등 약 150명이 참석했다.

개회식에서는 정재연 강원대학교 총장의 개회사와 주요 내빈의 환영사 및 축사, 해외 대학 대표의 답사 등이 이어졌으며, 고등교육 국제협력 확대를 위한 공동의 비전과 협력 방향을 공유했다.

이어, 해외 협력대학과의 교육협력 협약 체결식에서는 ▲우즈베키스탄·카자흐스탄·키르기스스탄 6개 대학과의 프랜차이즈 운영협약(MOA) ▲베트남·중국·헝가리·카자흐스탄 대학과의 업무협약(MOU) 4건 ▲프랑스·에티오피아 교육기관과의 협력의향서(LOI) 2건 등을 체결했으며, 투르크메니스탄 아자디국립대학교와 체결한 2+2 복수학위 협약을 포함해 총 13건의 교육협력 성과와 추진계획을 논의했다.

또한, 국제컨퍼런스에서는 강원대학교의 고등교육 해외진출 전략과 해외 대학의 프랜차이즈 교육과정 운영 사례를 공유하고, 글로벌 인재 유치와 국제교육 협력 확대를 위한 발전 방향을 논의했다.

춘천캠퍼스 캠퍼스혁신파크에서는 4개 분과 세션을 운영해 국가별 교육환경과 협력 수요를 반영한 프랜차이즈 교육과정 운영, 학생교류 확대 및 외국인 유학생 유치 등 구체적인 협력 방안을 모색했다.

이번 컨퍼런스는 13일까지 이어지며, 12일에는 해외 협력대학 총장 간 양자회담과 춘천·강릉지역 문화체험이 진행되고, 13일(금)에는 참가자 환송을 끝으로 전체 일정을 마무리할 예정이다.

강원대학교는 컨퍼런스를 계기로 해외 대학과의 교육과정 공동 운영을 확대하고, 해외 현지 교육부터 강원대학교 진학과 지역사회 정주로 이어지는 국제교육 협력체계를 강화할 계획이다.

김익현 강원대학교 KNU글로벌인재네트워크센터장은 “이번 컨퍼런스는 강원대학교가 해외 협력대학들과 교육과정을 공동으로 운영하고, 국제교육 협력의 새로운 가능성을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “해외 대학과의 실질적인 협력을 확대하고, 우수 외국인 유학생 유치와 지역 정주로 이어지는 지속가능한 국제화 모델을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

강원대학교는 1947년 강원도립춘천농업대학으로 설립돼 1953년 국립 이관, 1978년 종합대학 승격을 거쳤다. 2006년 삼척대학교를 편입했고, 2026년 3월 국립강릉원주대학교와 통합해 춘천·강릉·삼척·원주 캠퍼스 체제로 출범했다.