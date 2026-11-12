"생성형 AI로 기업 경쟁력 높이자"…전주상의·메인비즈협회, 조찬 아카데미

▲ 전주상의와 메인비즈협회 전북연합회가 지난 11일 오전 6시 30분 라한호텔에서 지역 기업 CEO 및 임원 등 100여 명이 참석한 가운데 '굿모닝 CEO 아카데미'를 공동 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전주상공회의소

전주상공회의소(회장 김정태, 이하 전주상의)와 메인비즈협회 전북연합회(회장 노갑수)가 지난 11일 오전 6시 30분 라한호텔에서 지역 기업 CEO 및 임원 등 100여 명이 참석한 가운데 '굿모닝 CEO 아카데미'를 공동 개최했다.

전주상의에 따르면 이번 행사는 급변하는 디지털 전환 시대에 지역 기업들이 기술 변화에 능동적으로 대응하고 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다고 12일 밝혔다.

강연자로 나선 김홍건 전주대학교 명예교수는 '생성형 AI의 원리와 발전가능성'을 주제로 생성형 AI의 기본 원리와 최신 기술 동향, 산업 현장의 활용 방안을 소개하며, AI가 기업의 업무 효율성 제고와 생산성 향상, 새로운 비즈니스 기회 창출을 위한 핵심 경쟁력이 될 것임을 강조했다.

김정태 전주상의 회장은 "인공지능을 비롯한 첨단 기술의 발전은 기업의 경영환경과 산업 생태계를 빠르게 변화시키고 있다"며 "앞으로도 지역 기업들이 변화에 선제적으로 대응하고 새로운 성장동력을 확보토록 교육과 정보 교류의 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

노갑수 메인비즈협회 전북연합회장은 "AI는 이제 기업의 미래 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소인 만큼, 지역 기업들이 기술 변화의 흐름을 이해하고 경영혁신의 기회로 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.