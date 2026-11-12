"장애인들의 행복한 내일 응원"…전북은행지역사랑봉사단, 다애공동체 후원

▲전북은행지역사랑봉사단이 12일 완주군청에서 지역 내 지적장애인 거주시설인 '다애공동체'에 후원금 200만 원을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행지역사랑봉사단(공동단장 박춘원 은행장, 정원호 노조위원장)은 완주군청에서 지역 내 지적장애인 거주시설인 '다애공동체'에 후원금 200만 원을 전달했다.

전북은행지역사랑봉사단은 12일 이번 후원은 지역사회 장애인의 복지 증진과 안정적인 거주 환경 조성을 위해 추진됐으며, 전북은행 임직원들이 자발적으로 모금한 ‘지역사랑성금’으로 마련됐다고 밝혔다.

완주군 봉동읍에 위치한 다애공동체는 지적장애 여성들의 자립을 돕는 거주시설로, 입소자 맞춤형 사회심리·교육 재활 프로그램과 의료서비스 등을 제공하고 있다.

전달된 성금은 입소 장애인들이 보다 쾌적하고 건강한 일상을 누릴 수 있도록 시설 및 생활환경을 개선하는 데 사용될 예정이다.

이날 전달식에는 유희태 완주군수, 김상곤 완주군공무직노동조합 위원장, 송기준 다애공동체 원장, 정원호 전북은행노동조합 위원장 및 노조간부, 김성두 전북은행 완주군청지점장 등이 참석해 나눔의 의미를 함께했다.

정원호 노조위원장은 "지역사회 구성원 누구나 존중받으며 안정적인 환경에서 꿈과 희망을 키워갈 수 있어야 한다"며 "이번 후원이 다애공동체 구성원들의 행복한 내일에 작은 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 임직원들과 함께 이웃사랑 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.