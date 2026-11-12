"임차인·공동주택 단체 신청 가능"…김제시, 가정용 ‘베란다 태양광’ 보급 확대

▲김제시청 전경ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 시민들의 전기요금 부담을 덜어주고 생활 속 재생에너지 보급을 늘리기 위해 '2026년 김제시 가정형(베란다) 태양광 보급사업' 2차 신청을 받는다.

이번 사업은 단독주택과 공동주택의 베란다 발코니 등 적정 공간에 500W 규모의 소형 태양광 발전 설비를 설치할 때 보조금을 지원하는 사업이다.

시는 이번 2차 공고를 통해 총 359가구를 모집하며 약 100만 원에 달하는 전체 설치비 중 가구당 최대 80만 원까지 지원할 계획이다.

특히 이번 2차 공고에서는 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 문턱을 낮추고 신청 방식을 대폭 개선했다.

우선 지원 대상이 임차인까지 확대됐다. 기존 1차 공고에서는 주택 소유주만 신청할 수 있었으나 이번부터는 주택 소유주의 설치 동의를 받은 세입자(임차인)도 보조금 지원을 신청할 수 있다.

또한 공동주택 단체 일괄신청 제도가 새롭게 도입됐다. 동일 아파트 단지 내 여러 세대가 입주자대표회의 의결 등을 거치면 단체로 일괄 신청이 가능하다. 입주민 합의에 따라 ▲각 세대 베란다에 개별 설치해 세대별 전기요금을 줄이거나 ▲아파트 옥상 등 유휴 공간에 설치해 공용부 전력을 생산하는 방식 중 선택할 수 있다.

공용부에 태양광 설비를 설치할 경우 승강기와 공용조명 등 공동시설 가동에 필요한 전력을 자체 생산하게 돼 아파트 전체 공용 전기요금과 입주민들의 관리비 부담을 실질적으로 낮추는 효과가 기대된다.

신청 기간은 오는 12월 4일까지다. 참여를 희망하는 시민은 시가 선정한 참여기업을 직접 선택해 계약을 체결한 뒤 해당 참여기업을 통해 선착순으로 방문 접수하면 된다. 세부 내용과 참여기업 목록은 김제시청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

정성주 김제시장은 "이번 2차 보급사업을 통해 더 많은 시민이 신재생에너지 혜택을 누리고 날로 커지는 에너지 비용 부담을 덜어내는 계기가 되길 바란다"고 전했다.