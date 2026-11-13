부산 북갑 한동훈 복당론에 장동혁 대표 "1도 고려 안 해"

무소속 한동훈 의원(부산 북갑)의 국민의힘 복당을 놓고 장동혁 대표가 불가 입장을 재확인한 데 이어 안철수 의원까지 신당 창당을 요구하면서 당내 갈등이 격화하고 있다.

13일 정치권에 따르면 장 대표는 전날 중앙일보 유튜브 '불편한 여의도'에 출연해 자신이 당 대표로 있는 한 그의 복당은 "1도 고려하고 있지 않다"고 밝혔다. 당원게시판 사건을 거론하며 복당에 반대하는 이유도 설명했다.

▲무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ연합뉴스

안철수 의원 역시 페이스북에서 친한계의 복당 요구를 비판하며 "차라리 창당하기를 바란다"고 밝혔다. 그는 복당 논쟁이 보수통합과 대여투쟁을 가로막고 있다며 '조작 징계' 의혹의 신빙성부터 확인해야 한다고 주장했다.

갈등은 지난 11일 황경성 국민의힘 중앙윤리위원이 한 의원 제명과 진종오 의원 징계 과정에 조작이 있었다고 주장하면서 재점화됐다. 황 위원은 징계 대상과 수위가 윤리위 외부에서 결정됐다는 의혹을 제기하며 관련 증거를 확보했다고 밝혔다.

한 의원은 이를 정치적 숙청의 증거라고 규정하고 징계 무효화와 장 대표의 사과를 요구했다. 반면 장 대표는 징계 절차에 문제가 없다는 입장을 유지하며 의혹을 제기한 측에 구체적인 근거 제시를 요구했다.

친한계도 공세에 가세했다. 진종오 의원은 한 의원의 조속한 복당을 촉구했고 박정훈 의원은 장동혁 대표 체제로 차기 총선을 치를 일은 없을 것이라는 취지로 발언했다. 정성국 의원(부산진갑)도 징계 경위에 대한 진상 규명과 책임을 요구했다.

오세훈 서울시장은 한 의원의 복당이 총선 승리를 위해 필요하다는 입장을 밝히면서도 당내 공감대 형성이 우선이라고 강조했다. 앞서 비상대책위원회 체제 전환 필요성도 언급했지만 복당 문제가 또 다른 당내 갈등으로 이어져서는 안 된다는 신중한 입장을 유지했다.

국민의힘 지도부는 황 위원에게 최고위원회 출석을 요청해 의혹의 근거를 확인하려 했으나 황 위원은 이를 거부했다. 황 위원은 이번 주까지 지도부가 징계를 바로잡을 시간을 주겠다고 밝혔으며 현재까지 징계 조작 여부를 입증할 구체적인 자료는 공개되지 않았다.