전재수표 북항 돔 아레나 '5만석 승부수', 6100억 부지 매입안 검토

전재수 부산시장이 북항을 국제 공연·스포츠 중심지로 육성하기 위한 5만석 규모의 돔 아레나 건립을 추진하는 가운데 6100억원 규모의 부지 매입 방안이 검토되고 있다.

13일 부산시와 시의회에 따르면 부산시는 북항 재개발 1단계 랜드마크 부지에 복합형 돔 아레나를 조성하기 위해 부산도시공사가 토지를 매입하고 개발사업에 참여하는 방안을 협의 중이다.

▲전재수 부산시장이 지난 9일 부산시청 브리핑룸에서 기자회견을 개최하고 내년도 예산안을 발표하고 있다.ⓒ프레시안

전 시장은 대형 K팝 공연과 국제 스포츠 행사를 유치할 수 있는 복합시설을 조성해 북항을 새로운 관광·문화 거점으로 육성한다는 구상이다. 부산시는 지난달 정부 공모에 유치의향서를 제출했으며 2027년도 예산안에도 사업화 전략 수립 용역비 4억원을 반영했다.

다만 부지 확보와 사업 참여 방식은 추가 협의가 필요하다. 부지 소유자인 부산항만공사(BPA)와 개발 방향에 대한 이견이 남아 있고 부산도시공사의 참여 여부도 확정되지 않았다.

전날 부산시의회 해양도시안전위원회 행정사무감사에서 신창호 부산도시공사 사장은 부지 매입을 위한 자금조달 가능성은 검토했지만 아레나 건설을 포함한 전체 사업의 사업성 검토는 진행하지 않았다고 밝혔다.

신 사장은 사업성 확보가 참여의 전제조건이라는 입장도 설명했다. 현재 약 80%인 공사의 부채비율은 센텀2지구 등 기존 대형 개발사업 추진으로 향후 2년 안에 240%를 웃돌 것으로 예상돼 신규 투자에 대한 재무적 검토가 필요하다는 것이다.

시의회에서는 약 3조원 규모로 거론되는 전체 사업의 투자 타당성과 부산시·도시공사 간 재정 책임분담 등을 명확히 해야 한다는 요구가 나왔다. 다만 도시공사의 검토는 현재 부지 확보에 한정돼 있으며 전체 건립사업 참여 여부는 별도 판단이 필요한 상황이다.

부산시는 오는 12월 8일 정부 공모 사업제안서 제출을 앞두고 BPA 등 관계기관과 부지 협의를 이어가고 있다. 공모 선정 이후에도 예비타당성 조사와 도시공사의 투자 검증 등 후속 절차가 필요한 만큼 부지 확보와 재원조달 방안을 구체화할 계획이다.