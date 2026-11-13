'민주당 지지율 넘어선 전재수 직무평가', 부산서 상대지수 전국 1위

보수 성향이 강한 부산에서 더불어민주당 소속 전재수 시장의 직무평가가 정당 지지율을 웃돌면서 전국 광역단체장 정당지표 상대지수 순위가 8월 5위에서 10월 1위로 올라섰다.

13일 여론조사기관 리얼미터에 따르면 전날 발표된 10월 전국 광역단체장 평가에서 전 시장은 정당지표 상대지수 147.4점으로 전국 16개 광역단체장 가운데 1위를 기록했다.

▲전재수 부산시장이 지난 3일 부산시청 집무실에서 진행된 <프레시안>과의 인터뷰에서 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ프레시안

전 시장의 상대지수는 지난 8월 113.2점(5위)에서 9월 125.4점(1위), 10월 147.4점(1위)으로 상승했다. 두 달 사이 34.2점 높아졌으며 2위 오세훈 서울시장(126.7점)과의 격차도 전월 0.5점에서 20.7점으로 벌어졌다.

부울경 광역단체장 가운데서도 가장 높은 수치다. 박완수 경남지사는 117.8점으로 전국 공동 5위, 김상욱 울산시장은 115.5점으로 7위를 기록했다.

정당지표 상대지수는 단체장의 직무수행 평가를 해당 지역의 소속 정당 지지율과 비교한 지표다. 100점을 넘으면 정당 지지율보다 단체장 개인의 직무평가가 상대적으로 높다는 의미다.

이번 결과는 국민의힘 지지 기반이 상대적으로 강한 부산에서 전 시장의 직무평가가 민주당의 지역 지지 수준을 상당 폭 웃돌고 있음을 보여준다.

정당 지지율을 반영하지 않은 일반 직무수행 만족도는 48.2%로 전국 4위를 기록했다. 전월보다 1.0%포인트 낮아졌지만 해당 변화는 표본오차를 고려해 해석할 필요가 있다.

이번 평가는 지난 9월 27~30일과 10월 28~31일 전국 성인 1만2800명(시·도별 800명)을 대상으로 실시한 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 조사에 2개월 이동 시계열 분석을 적용했다. 시·도별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 2.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.