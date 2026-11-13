원주 의료기기 18개 사, 독일 MEDICA 출격…유럽 시장 정조준

원주 의료기기 기업 18개 사가 오는 16일부터 19일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 국제 의료기기 전시회 메디카(MEDICA) 2026에 참가한다.

1969년 시작해 올해로 제58회를 맞은 메디카는 전 세계 의료기기 산업 관계자가 모이는 비즈니스 플랫폼이다.

▲2025 독일 MEDICA 강원공동관. ⓒ원주시

2010년부터 지역 기업의 해외 진출을 지원해 온 원주시는 이번 전시회에서 웨어러블 심전도 패치, 엑스레이, 연속혈당측정기, 환자감시장치 등 주력 제품을 유럽 시장에 선보인다.

원주시는 강원특별자치도, 원주의료기기산업진흥원과 함께 전시장 내부에 강원공동관을 조성했다.

또 김정남 원주부시장과 김문기 강원특별자치도 경제국장을 공동추진단장으로 하는 12명 규모의 수출지원단을 현지에 파견하기로 했다.

수출지원단은 독일 현지 인증·연구기관 및 수출 유관기관과 협력 네트워크를 구축한다.

지원단은 코트라 프랑크푸르트 무역관·바이오기술혁신센터, 뒤셀도르프 경제개발청, 티유브이 노르트 인증기관, 드레스덴 프라운호퍼 IKTS 연구기관, 바이오작소닉 헬스케어 클러스터 등을 차례로 방문해 기술 협력과 수출 확대 방안을 모색하기로 했다.

김정남 원주부시장은 "이번 메디카 참가를 계기로 원주 의료기기 기업의 유럽 시장 진출이 한층 탄력을 받길 기대한다"며 "수출 현장에서 나오는 기업들의 목소리를 꼼꼼히 살펴 실질적인 지원책으로 연결하고 원주가 대한민국 의료기기 산업의 중심지로서 위상을 확고히 하도록 뒷받침하겠다"고 말했다.