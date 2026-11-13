추미애 지사 "철도, 단순한 교통수단 넘어 도민 삶과 직결된 민생 문제"

고속·일반·광역철도 40개 사업 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영 건의

신규사업 투자 규모 100조원 이상 요청…경기북부 교통 격차 해소 강조

▲추미애 경기도지사가 13일 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사’에서 발언을 하고 있다. ⓒ경기도

추미애 경기도지사가 경기도의 철도망 확충을 위해 제5차 국가철도망 구축계획에 도가 건의한 40개 철도사업을 반영해 달라고 정부에 촉구했다.

13일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 서울 전문건설회관에서 열린 국토교통부 주최 ‘제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사’에 참석해 경기도의 철도 확충 필요성과 주요 건의사항을 전달했다.

추 지사는 지방정부 의견 발표를 통해 "경기도는 인구와 주택, 산업시설이 빠르게 늘고 있지만 철도망은 이를 따라가지 못하고 있다"며 "하루 700만 명의 경기도민이 출퇴근길에 오르는 만큼 철도는 단순한 교통수단을 넘어 도민의 삶과 직결된 민생 문제"라고 강조했다.

이어 "경기도가 대한민국의 주거안정과 산업 성장을 책임지고 있는 만큼 철도망 확충은 곧 대한민국의 경쟁력을 높이는 길"이라며 경기도가 건의한 40개 사업의 국가계획 반영을 요청했다.

도가 건의한 사업은 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개 등 총 40개다. 도는 이와 함께 올해부터 2035년까지 추진되는 제5차 국가철도망 구축계획의 신규사업 투자 규모를 100조 원 이상으로 확대해 달라고 건의했다. 이는 제4차 계획의 약 60조 원보다 크게 늘어난 규모다.

▲‘제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사’ 참석자들 기념촬영 ⓒ경기도

도는 이번 요청이 당장 해당 예산을 투입하자는 의미가 아니라 향후 10년간 필요한 철도사업을 국가계획에 폭넓게 반영해 사업 추진 기반을 마련하기 위한 것이라고 설명했다.

특히 경기북부의 교통격차 해소와 3기 신도시 등 대규모 주택개발에 따른 교통수요 대응, 반도체 등 국가전략산업의 경쟁력 강화를 철도망 확충의 주요 필요성으로 제시했다.

경기북부는 군사시설과 각종 규제로 오랜 기간 제약을 받아온 만큼 철도 접근성을 개선해 지역 간 교통격차를 줄여야 한다는 입장이다. 또한 신도시 입주 이후 교통대책을 마련하기보다 개발 초기부터 장래 수요를 반영한 철도망을 구축해야 한다고 강조했다.

아울러 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 평택·이천·화성의 반도체 생산시설, 판교 연구개발 거점을 연결하는 철도망 확충이 산업현장과 주거지역 간 접근성을 높이고 우수 인력의 이동을 지원할 것으로 기대하고 있다.

한편 제5차 국가철도망 구축계획은 2035년까지 10년간 국가철도망 확충 방향을 정하는 법정계획이다. 국토부는 전국 지방자치단체 등이 건의한 약 300개 사업, 600조 원 규모의 철도사업을 대상으로 정책성 분석을 진행하고 있으며, 향후 공청회와 관계기관 협의 등을 거쳐 계획을 확정·고시할 예정이다.