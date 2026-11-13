백두대간 산악자원 품은 태백…고원 트레일러닝 스포츠 관광 시동

태백시(시장 이상호)가 오는 14일 고원 산악자원을 활용한 '2026 태백 리미트 제로 트레일런 세미대회'를 연다.

이번 대회는 상권활성화사업의 하나로 태백마루자율상권조합(BASE900)이 주관하고 중소벤처기업부, 강원특별자치도, 태백시, 태백시의회가 후원한다.

▲2026 태백 리미트 제로 트레일런 세미대회. ⓒ태백시

태백시는 평균 해발 900m의 고원 지형과 백두대간 산악자원을 활용해 지역 특색을 살린 트레일러닝 코스를 개발하고 이를 스포츠 관광 콘텐츠로 육성하기 위해 이번 대회를 기획했다.

대회 코스는 지난 9월 열린 '태백 리미트 제로 트레일런(LIMIT ZERO TRAIL RUN0' 아이디어 해커톤 대회를 통해 처음 발굴했다.

당시 참가자들은 태백시의 산악 지형과 관광자원을 직접 탐방한 뒤 전문가 멘토링과 팀별 아이디어 개발을 거쳐 트레일러닝 코스와 운영 방안을 구체화했다.

태백마루자율상권조합은 이후 지난 10월 두 차례에 걸쳐 전문가와 러너들이 참여하는 팸투어를 진행해 실제 코스를 주행하며 난이도, 이동 동선, 안전성 등을 점검하고 현장 의견을 반영해 코스를 보완했다.

이번 세미대회는 개발한 코스를 실제 대회에 적용해 참가자 반응과 운영 전반을 점검하고 향후 정식 대회 개최 가능성을 확인하는 자리다.

경기는 25km 단일 종목으로 운영하며 14일 오전 10시 30분 태백종합운동장에서 출발한다.

참가 규모는 100명이며 주최 측은 산악 지형을 달리는 종목 특성을 고려해 참가자 안전 확보에 주력하기로 했다.

태백시는 이번 대회를 계기로 트레일러닝과 지역 상권을 연계한 스포츠 관광 콘텐츠를 확대할 계획이다.

참가자들이 대회 참여와 함께 지역 먹거리와 관광자원을 경험하도록 유도해 체류형 스포츠 관광 활성화와 지역 내 소비 확대를 이끌어낸다는 구상이다.

태백시 관계자는 "이번 세미대회가 태백시의 고원 산악자원을 활용한 새로운 스포츠 관광 콘텐츠의 가능성을 확인하는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 스포츠 관광 콘텐츠를 발굴하고 지역 상권 활성화와 연계하도록 노력하겠다"고 말했다.