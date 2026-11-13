두문동재 고립 원천 차단·산악형 앰뷸런스 도입…태백시, 폭설 총력 대응

태백시(시장 이상호)가 시청 재난안전상황실에서 2026년 제5차 태백시 안전관리위원회 및 겨울철 자연재난 대비 관계기관 대책회의를 여는 등 대설·한파 총력 대응에 나섰다.

이번 회의는 겨울철 자연재난에 선제적으로 대응하고 유관기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련했다.

▲2026년 제5차 태백시 안전관리위원회 및 겨울철 자연재난 대비 관계기관 대책회의. ⓒ태백시

회의에는 이상호 태백시장과 이준호 부시장을 비롯해 태백소방서, 태백국유림관리소, 태백산국립공원사무소, 육군 제8087부대, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 유관기관 관계자들이 참석했다.

참석자들은 강원지방기상청의 겨울철 기상 전망 발표를 들은 뒤 부서 및 기관별 주요 대책을 보고하고 실무 토론을 벌였다.

태백시 안전과와 건설과는 24시간 재난상황관리 체계 운영, 제설용 덤프트럭 23대 임차, 친환경 제설자재 확보, 자동염수분사장치 17개소 및 도로 열선 29개소 가동, 한파 취약계층 보호 등 주요 대응계획을 보고했다.

유관기관들은 폭설 시 고립 우려 지역 사전점검, 산악형 앰뷸런스 도입, 전력망 주변 위험 수목 정비, 겨울철 댐 비상용량 확보 등 기관별 특성에 맞춘 재난 대응대책을 공유했다.

특히 실무 토론에서는 두문동재, 송이재 등 제설 취약구간의 제설차량 진입로 확보 방안을 집중적으로 다뤘다.

외곽지역 지붕 붕괴 등 피해 발생 시 의용소방대와 자율방재단을 활용한 대응 방안과 산악사고 구조 활동을 위한 국립공원 내 통신 음영구역 해소 등 현장 중심의 협력 방안도 논의했다.

이상호 태백시장은 "제설 취약구간에 도로 열선과 미끄럼 방지시설을 확충하는 등 시민들이 체감할 수 있는 안전 인프라를 지속 구축하겠다"며 "각 기관에서도 겨울철 자연재난에 철저히 대비하고 재난 발생 시 신속하고 유기적인 대응이 이뤄지도록 긴밀한 협력체계를 유지해 달라"고 당부했다.