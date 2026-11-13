하남시, 정책점검단 정기회의 개최…시민 생활불편 개선 논의

경기 하남시가 시민들과 함께 지역 현안을 점검하고 생활 속 불편사항을 개선하기 위한 소통의 장을 마련했다.

하남시는 지난 12일 시청 본관 대회의실에서 이현재 시장과 시 간부공무원, 윤태현 단장을 비롯한 정책점검단 등 41명이 참석한 가운데 ‘2026년 정책점검단 제2회 정기회의’를 개최했다고 13일 밝혔다.

▲하남시 ‘2026년 정책점검단 제2회 정기회의’ 현장 ⓒ하남시

이번 회의는 정책점검단이 각 권역에서 발굴한 생활 속 불편사항과 정책 개선과제를 공유하고, 시민 제안에 대한 시의 검토 결과와 향후 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

시는 회의에서 미사 K-컬처와 하남감일2 공공주택지구 추진계획, 하남교육지원청 신설 현황, 5성급 호텔 건립 지원 등 주요 시정 현안을 공유했다.

이어 원도심·위례·감일·미사 등 4개 권역에서 총 8건의 정책점검 및 개선 의견이 제시됐다.

주요 건의사항은 원도심의 주차난 해소와 상권 활성화, 하수도 악취 저감, 위례지역 복합체육센터 운영 개선과 36번 버스 수서역 연장, 감일지역 보행·교통안전 개선, 미사호수공원과 망월천 수질 개선 및 광역교통 접근성 강화 등이다.

소관 부서장들은 각 안건의 추진 상황과 검토 내용을 설명하고 향후 계획을 공유했으며, 자유발언을 통해 추가적인 주민 불편사항과 시정 개선 의견도 나눴다.

시는 회의에서 제시된 의견을 소관 부서별로 검토해 즉시 개선할 수 있는 사항은 신속히 조치하고, 추가 검토가 필요한 안건은 추진 절차와 방향을 안내할 계획이다. 추진이 어려운 사안에 대해서도 그 사유와 대안을 설명하는 등 검토 결과를 정책점검단과 지속적으로 공유할 방침이다.

이현재 시장은 "정책점검단의 역할은 시민의 불편을 전달하는 데 그치지 않고, 시가 어떤 방향으로 검토하고 추진하는지 주민들과 나누는 데까지 이어진다"며 "현장의 의견을 세심히 살피고 검토 과정과 결과를 충실히 공유해 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

한편 하남시 정책점검단은 원도심·미사·감일·위례 등 4개 권역 시민대표 31명으로 구성된 시민참여 조직으로, 주요 정책과 행정서비스 개선사항을 발굴하고 시정 소식과 정책 추진 결과를 주민들에게 전달하는 역할을 맡고 있다.