국힘 "인사 검증 기준 강화해야"…민형배 전남광주시장 비위 전력 측근 인사 '비판'

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민형배 전남광주통합특별시장의 '횡령 전력' 수행비서 임용에 이어 뇌물수수로 실형을 선고받은 옛 비서실장의 간부직 공모 지원을 두고 국민의힘이 인사 검증 기준 강화를 촉구했다.

국민의힘 전남광주통합특별시당은 13일 논평을 내고 "민 시장은 잇따른 인사 논란 앞에서 분명한 기준과 원칙을 제시해야 한다"며 "대외협력본부장 공모에서 도덕성과 직무 적합성을 엄격히 검증하고 공모직·별정직 전반의 인사 검증 기준을 강화하라"고 촉구했다.

김윤 국민의힘 광주 서구을 당협위원장도 이날 KBS라디오 <출발 무등의 아침>에 출연해 비위 논란이 불거진 민 시장의 측근 인사에 대해 "시민이 납득할 수 있도록 검증 경위를 공개해야 한다"고 비판했다.

횡령 전력을 직무 수행에 큰 흠결로 보지 않았다는 통합특별시의 해명에 대해서는 "그건 정말로 비서실장릏 잘라야 될 사항이다"며 "이게 어떻게 별 흠결이 아니라고 그렇게 가볍게 얘기할 수 있느냐"고 질타했다.

대외협력본부장 공모에 대해서도 "물론 지원을 할 수 있겠지만, 아쉬운 것은 임용 기준을 더 엄격하게 마련했어야 했다"며 "설마 임명을 하겠느냐, 걸러질 것"이라고 내다봤다.

▲김윤 국민의힘 광주 서구을 당협위원장이 KBS라디오 <출발무등의아침>에 출연해 인터뷰하고 있다. 2026.11.13 ⓒKBS유뷰트 갈무리

앞서 통합특별시는 지난 7월 광주FC 시즌권 판매대금을 횡령해 벌금형을 받고 해임된 인물을 별정직 6급 수행비서로 임용했다.

이와 함께 최근에는 민 시장의 광산구청장 시절 비서실장으로 일하다 뇌물수수혐의로 2017년 1심에서 징역 3년을 선고받은 인물이 대외협력본부장 공모에 지원했다.

통합특별시는 6급 수행비서에 대해 광주FC가 지방공무원법 적용 대상 기관에 해당하지 않고 벌금형을 받았다는 점을 들어 임용 결격 사유가 없다고 해명했다.

또한 통합특별시는 공무원 임용 절차에 따라 대외협력본부장 지원자를 심사할 계획이며 최종 합격자는 이달 말 발표될 전망이다.