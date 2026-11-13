수능 전 주말 전남광주 '가을비'…최대 40㎜ 예보

▲전남광주통합특별시 서구 화정동 단풍나무 아래 우산을 쓴 시민들이 담소를 나누고 있다. 2026.11.13 ⓒ프레시안(강병석)

전남광주 지역에 주말 동안 가을비 이어질 전망이다.

13일 기상청에 따르면 이날 오후부터 내린 비가 주말인 14일과 15일에도 이어지면서 최대 40㎜의 강수량이 예보됐다.

비는 15일 자정을 기점으로 점차 그칠 것으로 관측됐다.

토요일인 14일 아침최저기온은 12도, 낮최고기온은 17도로 예보됐고, 오는 15일 아침최저기온도 이와 비슷한 11도, 낮최고기온은 조금 올라간 21도로 관측되면서, 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높을 전망이다.

14일 전남광주 주요지역 아침 최저기온은 ▲나주12도 ▲장성12도 ▲담양12도 ▲광주13도 ▲영광13도 ▲영암13도 등이다.

낮 최고기온은 ▲순천17도 ▲장흥17도 ▲고흥17도 ▲광주17도 ▲담양16도 ▲화순16도 등으로 예측됐다.

15일 전남광주 주요지역 아침 최저기온은 ▲장성11도 ▲영광11도 ▲담양11도 ▲광주12도 ▲나주12도 ▲무안12도 등이다.

낮 최고기온은 ▲고흥21도 ▲여수20도 ▲장흥20도 ▲완도20도 ▲구례20도 ▲광주19도 ▲나주19도 등으로 관측됐다.

주말동안 남해서부서쪽먼바다, 서해남부먼바다는 바람이 7~13m/s로 강하게 불고, 남해서부해상을 중심으로 천둥·번개가 치는 곳도 있을 예정이다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.