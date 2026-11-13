한국장학재단, ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 ‘대한민국소셜미디어대상’과 ‘대한민국인터넷소통대상’ 준정부기관 부문 대상 동시 수상

한국장학재단은 13일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 ‘대한민국소셜미디어대상’과 ‘대한민국인터넷소통대상’ 준정부기관 부문 대상을 동시 수상했다고 밝혔다.

‘대한민국 소통어워즈’는 한국인터넷소통협회(KICOA)가 주최하고, 공공기관과 기업 등의 디지털 소통 역량과 대국민 커뮤니케이션 성과를 평가해 우수 기관을 선정한다.

이번 수상은 한국장학재단이 국민의 눈높이에 맞춘 콘텐츠를 제작하고, 다양한 SNS 채널을 활용해 대국민 소통을 강화해 온 성과를 인정받은 결과다.

한국장학재단은 인스타그램, 유튜브 등 채널별 특성에 맞춰 카드뉴스, 숏폼을 비롯한 맞춤형 콘텐츠를 제작하고, 주요 학자금 지원 정보를 쉽고 친근하게 전달해 왔다.

특히 학부모·고등학생·대학생 등 대상별 관심사와 정보 수요에 맞는 콘텐츠를 선보였다. 개그맨 이수지의 부캐릭터 ‘햄부기’를 활용한 국가장학금 TVC 광고는 유튜브 조회수 1천만 회를 돌파하는 등 높은 관심을 받았다.

이러한 이용자 중심의 콘텐츠 운영으로 2026년 SNS 전체 채널의 콘텐츠 공유 건수가 전년 대비 약 2.1배 증가하는 등 정책정보의 자발적 확산 성과를 거뒀다.

한국장학재단은 국민의 의견과 주요 문의사항을 콘텐츠 기획에 반영하는 등 이용자 중심의 양방향 소통도 강화해 왔다.

국가장학금 관련 자주 묻는 질문(FAQ)을 안내하고 주요 학자금 지원사업의 신청 일정을 담은 SNS 캘린더를 제공하는 등 국민의 궁금증을 해소하고 정보 이용 편의성을 높였다.

박창달 한국장학재단 이사장은 “이번 수상은 국민의 입장에서 필요한 학자금 지원 정보를 쉽고 친근하게 전달하고, 국민과 적극적으로 소통하기 위해 노력해 온 결과”라며, “앞으로도 국민의 목소리에 귀 기울이고, 다양한 디지털 콘텐츠를 통해 국민과 더 가까이 소통하겠다”고 밝혔다.