군산시, 은파호수 고사 수초·실조류 제거 마무리... 체험형 생태공원 추진

전북자치도 군산시가 지역의 대표 관광지인 은파호수공원의 근본적인 문제점을 해결하고 체험형 생태공원을 추진한다.

군산시에 따르면 그동안 꾸준히 제기됐던 은파호수공원 수변의 악취와 미관 저해 원인인 고사 수초와 실조류 제거 작업을 마무리했다고 밝혔다.

김재준 시장은 지난 9월 현장 시정 공유회의를 통해 수초가 썩어 악취가 나는 수변을 직접 살핀 뒤 매년 가을 걷어내는 임시방편을 반복할 것이 아니라 수초 생육 단계부터 관리 방식을 바꾸고 은파호수공원을 아이들과 시민이 자연을 배우고 즐기는 ‘체험형 생태공원’으로 가꿀 방안을 마련하라고 지시했다.

▲군산 은파호수공원ⓒ군산시

이에 시는 저수지 관리기관인 한국농어촌공사와 함께 수초 제거 작업을 진행해 왔으며 이번 추가 정비를 통해 산책로와 수변에 남아 있던 고사 수초와 실조류까지 제거했으며 내년부터는 수초 생육 초기인 4월부터 선제적으로 관리에 나서 고사·부패 전에 미리 걷어낼 계획이다.

또한 습지·생태 전문기관인 국립생태원의 자문을 받아 생태공원 조성 방안을 마련하고 있으며 수질 관리 목표도 시민들이 이용하는 공원에 맞는 수준으로 높여갈 방침이다.

군산시 관계자는 “올해까지는 가을에 썩은 수초를 걷어내는 방식이었지만 내년부터는 생육 초기부터 관리해 악취 발생을 사전에 차단하겠다”며 “국립생태원과 협의 중인 생태공원 방안도 구체화되는 대로 시민께 알리겠다”고 전했다.