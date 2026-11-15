군산의 밤을 깨운 최고의 불꽃축제 클린 캠페인… 성숙한 시민의식도 최고

군산 동백대교와 내항을 배경으로 지역의 밤을 깨운 ‘군산 불꽃축제’가 성황리에 마무리되면서 성숙한 시민의식도 최고의 찬사를 받았다.

군산시는 지난 14일 군산 불꽃축제 행사장 일원에서 지역 청년들과 함께 ‘내 쓰레기는 내가 가져가기’ 클린 캠페인을 펼쳤다.

이번 캠페인은 청년들이 먼저 관람 구역을 정리하며 시민들의 자발적인 동참을 이끌고 자신이 만든 쓰레기를 직접 챙겨가는 성숙한 관람문화를 확산하기 위해 마련됐다.

▲청년들과 함께 불꽃축제 깨끗한 마무리ⓒ군산시

이날 유레카 군산 협동조합 등 지역 청년단체와 시 자원순환과 직원 70여 명은 불꽃축제 종료 후 동백대교와 근대역사박물관, 비어포트 일원에서 쓰레기 되가져가기 홍보와 환경정비를 진행했다.

시는 행사장 주변에 홍보 현수막을 게시해 캠페인 취지를 알리고 청년들의 현장 활동과 연계해 시민 참여를 독려했다.

참여자들은 관람객의 퇴장 흐름에 맞춰 구역별로 이동하며 관람 장소와 보행로에 남은 쓰레기를 수거하고 귀가하는 시민들에게 음식 포장재와 음료 용기 등 자신의 쓰레기를 챙겨가도록 안내했다.

특히 지역 청년들이 솔선수범해 쓰레기를 줍고 머문 자리를 정리함으로써 축제를 즐기는 것을 넘어 깨끗한 마무리까지 함께하자는 실천의 메시지를 전했다.

군산시 관계자는 “축제의 즐거운 추억과 함께 내 쓰레기도 챙겨가는 작은 실천이 깨끗한 축제장을 만드는 출발점”이라며 “늦은 시간까지 함께해 준 청년들에게 감사드리고 앞으로도 시민과 함께 성숙한 관람문화를 만들어가겠다”고 전했다.