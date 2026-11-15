[칼럼] 60대 흡연자의 금연 도전…“남은 인생, 담배보다 건강을 선택하겠다”

▲프레시안 박용 기자ⓒ박용 기자

60대에 접어들면서 건강을 바라보는 생각이 달라졌다. 젊은 시절에는 대수롭지 않게 여겼던 생활 습관도 이제는 하나씩 돌아보게 된다. 그중 가장 큰 고민은 오랜 세월 이어온 흡연 습관이다.

하루 한 갑 이상. 오랫동안 담배를 피워온 흡연자에게 금연은 말처럼 간단한 일이 아니다. 담배가 건강에 해롭다는 사실은 누구나 알고 있지만, 막상 끊으려고 하면 몸에 밴 습관과 심리적인 의존 때문에 쉽게 결심을 실천으로 옮기기 어렵다.

아침에 눈을 뜨면 자연스럽게 담배를 찾고, 식사 후에는 습관처럼 담배에 손이 간다. 커피를 마실 때나 잠시 휴식을 취할 때도 담배는 일상의 한 부분처럼 자리 잡았다.

스트레스를 받을 때도, 특별한 이유 없이도 담배를 피웠다. 돌이켜보면 담배를 피우는 이유는 다양했지만, 결국 오랜 시간 반복해 온 습관이 흡연을 지속하게 만든 주요 원인이었다.

하지만 60대에 접어들면서 생각이 바뀌기 시작했다.

앞으로의 삶을 생각하면 더 이상 건강을 당연하게 여길 수 없다는 판단에서다. 담배가 폐와 심혈관 건강에 미치는 악영향을 알면서도 외면해 왔지만, 이제는 건강을 위해 생활 습관부터 바꿔야겠다는 생각이 들었다.

이번 금연 도전은 단순히 담배를 끊겠다는 선언에 그치지 않는다. 흡연 욕구가 생기는 순간을 기록하고, 식사 후에는 걷기로 대신하며, 커피와 담배를 함께하는 습관도 바꾸겠다는 계획이다. 필요하다면 보건소 금연클리닉과 전문적인 금연 치료의 도움도 받을 생각이다.

금연 과정이 순탄하지만은 않을 것으로 예상한다. 오랫동안 하루 한 갑 이상 담배를 피워온 만큼 금단 증상과 반복되는 흡연 욕구를 이겨내는 과정이 쉽지 않을 수 있다.

그러나 이번에는 실패를 두려워하기보다 다시 시작하는 자세로 도전에 나서겠다는 각오다.

60대의 금연은 단순히 담배 한 개비를 참는 문제가 아니다. 수십 년 동안 이어온 생활 방식을 바꾸고 남은 삶의 건강을 지키기 위한 선택이다.

금연을 결심했다고 해서 과거의 흡연으로 인한 건강 위험이 사라지는 것은 아니지만 금연은 어느 연령에서 시작하더라도 건강에 긍정적인 변화를 가져올 수 있다.

이번 도전이 성공할지는 아직 알 수 없다. 다만 하루 한 갑 이상의 흡연 습관을 끊기 위한 첫걸음을 내디뎠다는 점에서 의미가 있다.

“담배를 끊는 일이 쉽지는 않겠지만, 이제는 담배보다 내 건강을 먼저 생각하고 싶다.”

60대 흡연자의 금연 도전은 이제 시작이다. 앞으로 금연 과정에서 겪는 어려움과 변화, 작은 성공과 실패까지 솔직하게 기록해 나갈 예정이다.