고령 회천 일량교 아래 백로 무리...늦가을 하천에 펼쳐진 수채화

▲ 경북 고령군 일량교 아래 하천에 백로 무리로 보이는 흰 새들이 모여 한가롭게 먹이활동을 하고 있다. 늦가을 하천 습지의 자연 생태 풍경이 눈길을 끈다.ⓒ박용 기자

경북 고령군 회천 일량교 아래 하천이 백로로 보이는 흰 새들의 무리가 철새처럼 찾아와 늦가을 정취를 물씬 풍기고 있다.

15일 일량교 아래 하천에는 백로로 보이는 수십 마리의 흰 새들이 얕은 물가에 모여 먹이를 찾거나 물속을 거닐며 한가로운 시간을 보내고 있었다.

잔잔한 물 위에 비친 흰 새들의 모습과 갈색으로 물든 갈대밭, 멀리 이어진 산자락이 어우러지면서 마치 한 폭의 수채화를 연상케 했으며, 특히 넓게 펼쳐진 하천 습지와 자연스럽게 형성된 물길은 도심에서는 쉽게 접하기 어려운 풍경으로, 계절의 변화를 고스란히 담아냈다.

자연과 어우러진 일상적인 공간에서의 새들은 무리를 지어 먹이활동을 이어가며 자연의 일상을 보여줬다. 인위적인 시설물과 자연이 공존하는 하천의 모습은 회천이 단순한 물길을 넘어 다양한 생명이 살아가는 생태 공간임을 실감하게 했다.

하천은 물고기와 수서생물은 물론 철새와 수변 식생이 함께 어우러지는 생태계의 터전이다. 계절에 따라 찾아오는 새들의 모습은 하천 주변의 생태환경을 살펴볼 수 있는 자연의 지표이기도 하다.

이 같은 회천의 풍경은 지역 주민들에게는 일상 속 쉼터로, 방문객들에게는 고령의 또 다른 자연경관으로서 가치를 더하고 있다.

고령 일량교 아래를 말없이 흐르는 물과 그 위를 수놓은 흰 새들의 모습은 늦가을 자연이 전하는 작은 선물이다. 익숙한 일상 속 하천이 생명의 터전이자 소중히 지켜야 할 자연자원임을 다시금 일깨우고 있다.