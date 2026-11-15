겨울이 오면 생각나는 그 맛...장작불에 구워낸 군고구마

▲군 고구마ⓒ박용 기자

찬바람이 불기 시작하면 유독 생각나는 겨울 간식이 있다. 바로 노릇하게 구워낸 군고구마다.

장작불이 활활 타오르는 화덕 속에 고구마를 넣고 은근한 열기로 익혀내면 달콤하고 구수한 향이 주변을 가득 채운다. 뜨거운 불길과 붉게 달아오른 숯불 사이에서 천천히 익어가는 고구마는 겨울철 별미의 정취를 더한다.

잘 익은 군고구마는 껍질을 벗기는 순간 달콤한 속살을 드러내고, 한입 베어 물면 입안 가득 퍼지는 따뜻한 단맛이 추위를 잊게 한다.

간편한 간식이 넘쳐나는 요즘에도 장작불에 구워 먹는 군고구마가 특별한 이유는 단순히 맛 때문만은 아니다. 어린 시절 아궁이나 화롯불 주변에 둘러앉아 고구마가 익기를 기다리던 추억과 겨울날의 따뜻한 정이 함께 담겨 있기 때문이다.

겨울이 깊어질수록 더욱 그리워지는 맛. 장작불에 구워낸 군고구마 한 개가 몸과 마음을 따뜻하게 데워준다.

하지만 장작불과 화덕을 사용할 때는 주변 가연성 물질을 치우고, 불씨가 완전히 꺼졌는지 반드시 확인해야 한다. 작은 부주의가 큰 화재로 이어질 수 있는 만큼 겨울철 화기 취급에 각별한 주의가 필요한 계절이다.