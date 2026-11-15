산림청 선정 명품 숲길 정선 항골 숨바우길, 안전시설 보강

정선군이 북평면 항골 숨바우길의 탐방객 안전 확보와 이용 편의 증진을 위해 올해 12월까지 숲길 정비사업을 진행하기로 했다.

정선군은 사업비 8000여만 원을 들여 항골 숨바우길 일원에 낙석방지책 1개소를 설치하고 데크로드 2개소를 정비한다.

▲정선군 북평면 항골 숨바우길. ⓒ정선군

낙석 위험 구간의 안전시설을 보강하고 노후 보행시설을 개선해 탐방객 안전사고를 예방한다는 방침이다.

항골 숨바우길은 완만한 경사, 이끼 숲, 기암괴석·계곡이 어우러진 트레킹 명소다.

▲정선군 북평면 항골 숨바우길. ⓒ정선군

산림청이 뽑은 걷기 좋은 명품 숲길 50선에 이름을 올렸다.

현장에는 이끼와 바위를 형상화한 캐릭터 익희·바우 포토존과 친환경 데크로드·탐방로가 들어서 있다.

정선군은 방문객과 단체 관광버스 이용이 늘면서 탐방 인프라를 단계적으로 확충했다.

▲정선군 북평면 항골 숨바우길. ⓒ정선군

2024년에는 항골 계곡과 연결되는 진입구간 1.9km에 안전보행 숲길을 조성해 보행 동선을 정비했다.

이어 2025년에는 대형버스 17대를 동시에 수용하는 다목적 주차장과 화장실 등 편의시설을 마련했다.

백춘종 정선군 산림과장은 "항골 숨바우길은 이끼 숲과 계곡 경관을 가까이서 즐기는 산림관광 자원인 만큼 탐방객 안전 확보와 자연환경 보전이 중요하다"며 "낙석 위험 구간과 데크로드 등 주요 시설을 지속 점검·정비하고 이용객 불편 사항을 살펴 쾌적한 숲길 환경을 유지하겠다"고 말했다.