정선군 청년학교 나비캠퍼스 5기 졸업…23명 수료

정선군이 14일 정선 아리샘터에서 2026 국민고향정선 청년학교 나비캠퍼스 5기 졸업식과 성과공유회를 열었다.

이번 행사는 지역 청년과 주민이 교류하는 로컬 커넥트 페스타와 연계해 진행했다.

▲2026 국민고향정선 청년학교 나비캠퍼스 5기 졸업식과 성과공유회. ⓒ정선군

교육 과정 마무리를 넘어 청년들이 발굴하고 기획한 성과를 지역사회와 공유하며 주민과 소통하는 축제의 장을 마련했다.

청년학교 나비캠퍼스는 청년들이 지역 자원을 활용한 프로젝트를 직접 기획·실행하며 지역 정착과 성장을 준비하도록 돕는 정선군의 대표 청년 교육 프로그램이다.

올해 5기는 역대 최다인 29명을 모집해 5월부터 10월까지 운영했다.

이 가운데 23명이 교육을 수료했다.

교육생들은 교육 과정에서 발굴한 아이디어와 지역 자원을 바탕으로 총 18건의 로컬 콘텐츠를 기획해 이날 성과공유회에서 프로젝트와 활동 결과를 발표했다.

▲2026 국민고향정선 청년학교 나비캠퍼스 5기 졸업식과 성과공유회. ⓒ정선군

정선군은 이번 행사에서 교육·성과 발표·지역 교류를 하나로 연결해 청년 역량이 지역사회에 소개되고 주민 협력으로 이어지는 선순환 구조를 확인했다.

김영환 정선군 기획관은 "나비캠퍼스를 통해 성장한 청년들이 정선의 새로운 가능성을 보여줬다"며 "청년들의 아이디어가 실제 창업과 지역 정착으로 이어지도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했