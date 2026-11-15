"ICE 요원, 구금된 21세 레바논 여성 성폭력" 고발 제기

미 이민세관단속국(ICE)에 의해 구금된 21세 레바논 국적 여성이 ICE 요원으로부터 성폭력을 당했다고 주장했다. 이 여성은 해당 요원이 영주권을 대가로 한 성관계 제의를 하기도 했다고 밝혔다.

14일(현지시간) 미 시사주간지 <뉴스위크>에 따르면, 미 텍사스주에 위치한 ICE 구금시설에 수감된 라하프 알리 알메르히는 미 국토안보부 감사관실에 제출한 진술서에서 이같은 혐의를 제기했다.

알메르히는 ICE 요원 마켈 월러스가 텍사스주 엘발레 구금시설 내의 심문실로 자신을 데려가 자신의 동의 없는 성적 접촉을 했으며, 이 과정에서 자신을 거부할 경우 그녀의 남편을 투옥시키겠다거나 추방하겠다고 협박하거나, 반대로 자신에게 영주권을 주겠다는 제안을 하기도 했다고 주장했다.

ICE를 관할하는 국토안보부는 알메르히의 이같은 주장을 부인했다. 국토안보부 대변인은 이 잡지에 "엘발레 구금시설에서의 비행 주장은 거짓(FALSE)"이라고 했다.

월러스는 <뉴스위크>의 전화 취재 시도에 아무 답을 하지 않았다. 월러스는 잡지 기자가 처음 전화를 했을 때 '당신의 친절한 이웃 ICE 요원입니다'라고 인사하며 전화를 받았지만, 알메르히의 주장에 대한 질문이 시작되자 바로 전화를 끊었고 이후 이메일 취재에도 응하지 않았다고 한다.

잡지가 국토안보부에 확인한 바에 따르면, 알메르히는 2024년 8월 캐나다 몬트리올에서 미국으로 '불법 입국'한 혐의로 지난 2월 19일 체포됐다. 그는 남편의 치과에서 일하는 한편 텍사스의 한 대학에서 간호학을 전공하던 중이었다. 알메르히는 지난 5월 추방돼 현재 멕시코에 있으며, 10월 9일에 남편과 함께 자신에 대한 성적 학대 및 기타 부당한 처우에 대해 민원을 제기했다.

한편 ICE가 주도하는 트럼프 행정부의 이주노동자 추방·구금 행위는 이번 미 중간선거에서 공화당에 악재로 작용했다는 관측이 나오고 있다.

같은날 미 <AP> 통신은 원래 공화당 텃밭이었던 캔자스주에서 거의 한 세기에 처음으로 민주당 상원의원이 당선된 배경 중 하나로, 지난 9월말 캔자스 닷지시티에서 있었던 ICE의 '습격' 사건을 언급했다.

통신은 ICE의 무차별적 검문·체포 작전이 지역 경제의 중심인 정육 사업체 운영에 장애를 초래했으며, 이로 인해 "정치 무관심층을 단호한 투표 참여자(determined voters)"로 바꿔 놓았다고 분석했다.

ICE 반대 시위 조직자 에이미 소베라네즈는 통신 인터뷰에서 "ICE가 오지 않았더라면, 여기는 여전히 100% 빨간색(공화당 지지)이었을 것"이라고 말했다.