염동열 강원관광재단 대표 취임 첫 행보…양양국제공항 활성화

강원관광재단이 지난 13일 양양국제공항에서 양양군·한국공항공사 양양공항·강원랜드와 양양국제공항 외국인 유치 활성화를 위한 다자간 업무협약을 맺었다.

이번 협약은 염동열 강원관광재단 대표이사 취임 후 첫 공식 행보다.

▲양양국제공항 외국인 유치 활성화 다자간 업무협약. ⓒ강원관광재단

현장에는 염동열 대표이사, 김정중 양양군수, 박병로 한국공항공사 양양공항장 직무대리, 김도균 강원랜드 대표이사 등 4개 기관 관계자가 참석했다.

올해 상반기 전국 지방공항의 외래객 입국은 전년 대비 42% 증가했으나 양양국제공항은 국제 정기편 공백으로 성장세에서 소외됐다.

그러나 오는 12월 필리핀항공 양양~마닐라 전세기 4항차 운항이 확정되고 파라타항공이 12월 21일 상하이 정기편 취항을 준비하면서 국제선 재개의 전환점을 맞았다.

4개 기관은 신규 노선 조기 안착과 수요 기반 확보를 위해 양양국제공항 신규 노선 유치 및 운항 활성화 지원, 강원 연계 관광·전시복합산업 상품 공동 개발, 국내외 상품 홍보 공동 마케팅 분야 등에서 협력하기로 했다.

기관별 세부 역할도 나눴다.

강원관광재단은 해외 관광객 유치 공동 마케팅 지원과 팸투어 운영을 맡고 양양군은 행정·재정적 지원 검토와 관내 관광 연계 인프라를 개선한다.

한국공항공사 양양공항은 공항 인프라와 홍보 매체 활용을 지원하며 강원랜드는 리조트 상품 기획과 공항 이용객 대상 시설 할인을 제공한다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "하늘길은 열리는 것만으로 완성되지 않고 노선 유치와 연계 관광상품 개발, 공동 마케팅이 맞물릴 때 공항이 지역 관광의 국제 관문으로 성장한다"며 "양양공항으로 입국한 외국인 관광객이 강원 곳곳에서 오래 머물고 소비하도록 연계 관광과 전시복합산업 상품 개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.