용인 거주 국가유공자, 내년부터 마을버스 탑승 ‘무료’

용인특례시에 거주 중인 국가유공자들이 내년부터 마을버스를 무료로 탑승할 수 있는 기반이 마련됐다.
시는 이 같은 내용이 담긴 ‘용인시 노선버스 운송사업 지원 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 용인특례시의회 제308회 정례회 제2차 본회의를 통과했다고 15일 밝혔다.
시는 국가를 위해 헌신한 국가유공자들이 그동안 국가보훈부의 지원을 통해 시내버스는 무료로 이용이 가능한 것과 달리 마을버스는 지원 대상에서 제외된 점을 개선, 이동 편의 증진 및 예우 강화를 위해 해당 조례안을 마련했다.
시는 개정된 조례를 근거로 지역 내 11개 마을버스 운송사업자와 협약을 맺고, 내년부터 국가유공자에게 마을버스 무료 이용을 지원할 방침이다.
이에 따라 지역 내 상이군경과 5·18민주화운동 부상자 및 4·19혁명 부상자 등 1675명의 국가유공자들은 내년부터 무료로 마을버스를 이용할 수 있게 됐다.
이상일 시장은 "나라를 위해 헌신한 국가유공자분들께 실질적인 도움이 되는 보훈 정책을 마련하고자 이번 조례 개정을 추진했다"며 "앞으로도 국가유공자의 숭고한 헌신에 보답하고 시민 누구나 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 포용적 교통복지 정책을 확대하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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