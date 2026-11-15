용인 거주 국가유공자, 내년부터 마을버스 탑승 ‘무료’

용인특례시에 거주 중인 국가유공자들이 내년부터 마을버스를 무료로 탑승할 수 있는 기반이 마련됐다.

시는 이 같은 내용이 담긴 ‘용인시 노선버스 운송사업 지원 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 용인특례시의회 제308회 정례회 제2차 본회의를 통과했다고 15일 밝혔다.

▲용인특례시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

시는 국가를 위해 헌신한 국가유공자들이 그동안 국가보훈부의 지원을 통해 시내버스는 무료로 이용이 가능한 것과 달리 마을버스는 지원 대상에서 제외된 점을 개선, 이동 편의 증진 및 예우 강화를 위해 해당 조례안을 마련했다.

시는 개정된 조례를 근거로 지역 내 11개 마을버스 운송사업자와 협약을 맺고, 내년부터 국가유공자에게 마을버스 무료 이용을 지원할 방침이다.

이에 따라 지역 내 상이군경과 5·18민주화운동 부상자 및 4·19혁명 부상자 등 1675명의 국가유공자들은 내년부터 무료로 마을버스를 이용할 수 있게 됐다.

이상일 시장은 "나라를 위해 헌신한 국가유공자분들께 실질적인 도움이 되는 보훈 정책을 마련하고자 이번 조례 개정을 추진했다"며 "앞으로도 국가유공자의 숭고한 헌신에 보답하고 시민 누구나 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 포용적 교통복지 정책을 확대하겠다"고 말했다.