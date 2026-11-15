수원특례시, ‘2027 롤드컵’ 본선 개최도시 선정

수원특례시가 세계 최대 e스포츠 대회인 ‘2027 리그 오브 레전드(League of Legends·LoL) 월드 챔피언십’의 본선 개최 도시로 선정됐다.

15일 시에 따르면 ‘리그 오브 레전드’는 미국 라이엇 게임즈(Riot Games)가 개발한 전략게임으로, 2022년과 올해 열린 아시안게임에서 정식 e스포츠 종목으로 채택된 바 있다.

▲수원컨벤션센터 전경. ⓒ수원특례시

특히 연 1회 개최되는 리그 오브 레전드 월드 챔피언십은 ‘롤드컵(e스포츠계의 월드컵)’으로 불리는 등 e스포츠 종목의 최상위 국제 대회다.

라이엇 게임즈는 전날(14일) 미국 뉴욕에서 열린 ‘2026 LoL 쇼케이스’에서 수원특례시를 2027 롤드컵 본선 녹아웃 스테이지(8강전, 4강전) 개최지로, 서울시를 결승전 개최지로 발표했다.

이에 따라 대회 8강과 4강은 내년 11월 2∼7일 수원컨벤션센터에서 치러진다.

시는 ‘2027 롤드컵’에 전 세계 6개 지역 리그에서 19개 팀이 참가하고, 본선 관객은 4만 8000명(1일 8000명)에 달할 것으로 추산 중이다.

이재준 시장은 "세계적인 e스포츠 축제인 ‘2027 롤드컵’의 녹아웃 스테이지를 수원에서 개최하게 된 것은 수원의 문화·관광 역량이 세계적으로 인정받은 결과"라며 "세계 각국의 e스포츠 팬들이 수원의 매력에 빠질 수 있도록 철저히 준비해 잊지 못할 감동을 선사하겠다"고 말했다.