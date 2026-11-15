美워싱턴포스트 "중국 정부가 '안티페미' 부채질"

중국 시진핑 정권이 마오쩌둥 시대 이후 이어져온 '여성 권리 강화' 노선을 사실상 폐기하고 안티-페미니즘(反여성주의)에 우호적 태도를 보이고 있다고 미 일간 <워싱턴포스트(WP)>가 14일(현지시간) 보도했다.

WP는 '중국에서 매노스피어(manosphere)가 부상하면서 여성이 일터에서 밀려나고 있다' 제하 기사에서 "중국(공산당·국가) 지도부가 공식 발언으로 페미니즘과 여성 권리를 비난하고, 반면 중국판 '온라인 남성 권리 운동'에 대해서는 관용적 태도를 취하고 있다"고 비판했다.

옥스포드 영영사전에 따르면, '매노스피어'란 현재의 남성성과 남녀관계 이슈에 대한 의견을 표현하는 웹사이트와 블로그를 총칭하며, 특히 페미니즘과 여성 권리에 대해 적대적인 관점과 연관된 것들을 말한다.

WP가 제시한 사례를 보면, 중국 자체 SNS '웨이보'에서 50만 명의 팔로워를 거느린 '바오바오 선생'은 대표적인 중국의 안티-페미니스트로 계정 소개글에서부터 "페미니스트적 법과 이념이 출산과 국가를 파괴하는 유일한 원인"이라고 주장하는가 하면, 여성 권리 강화 주장을 비판하며 여성의 주된 역할은 출산이라고 규정한다.

그러나 표현의 자유 탄압으로 악명높은 중국 검열당국은 이 계정을 폐쇄하지 않고 그대로 두고 있고, 이와 비슷한 주장을 하는 글들도 다수 온라인에 남아있다고 WP는 지적한다. 이것이 일종의 '중국판 매노스피어'를 형성하고 있다는 것이다.

반면 여성 권리에 대한 글은 웨이보 등 중국 SNS에서 바로 삭제되고 있다. 지난 9월 한 중국의 한 여성 교수는 강의에서 '왜 중국 정치국 상무위원회에는 여성이 한 명도 없나'라는 의문을 제기했는데, 이 영상이 온라인에 퍼지자 "중대한 직업 윤리 위반"을 이유로 해임됐다.

중국 여성운동가에 의해 운영되던 '페미니스트 보이스'는 2018년 웨이보에서 퇴출당했고, 베이징 시내 공공화장실에 여성 칸이 부족하다는 시위를 벌였던 다른 여성운동가의 웨이보 계정도 2021년 정지됐다. 웨이보 운영 측은 "성별 갈등을 조장하고 증오를 부추긴다"는 이유로 계정을 정지시켰다고 한다.

여성학자 단지링(Jiling Duan) 네브라스카대 교수는 WP와의 이메일 인터뷰에서 "중국 경제침체기 동안 하층계급 남성의 열악한 생활수준이 소셜미디어 알고리즘을 통해 증폭되면서 일종의 '젠더 적대감(antagonism)'이 형성된 것으로 보인다"고 분석했다.

중국공산당의 공식 입장은 여전히 마오쩌둥의 어록 '여성은 하늘의 절반'을 부인하지 않고 있지만, 시진핑 주석은 지난 2023년 10월 중국여성연맹(ACWF) 신임 지도부 회의에서 "전통적 중국의 미덕을 전달하고 올바른 가족 가치를 함양하는 고유한 역할"을 여성에게 당부했다. 즉 양육과 가정교육을 여성의 역할로 규정한 셈이다.

세계은행 자료에 따르면 마오쩌둥 시절 이래 높은 수준을 유지해온 여성 경제활동 참가율은 1990년대 이후 하락했다. 1990년 73%였던 여성 경제활동참가율은 2025년 59%까지 떨어졌다고 WP는 전했다. (한국은 2010년 49.9% → 2025년 56.9%.)

특히 중국 당국은 미국 등 서방의 '반(反)중국 세력'이 인권 문제를 들어 중국 체제를 비판하는 데 대해 반박하면서, 이들 '반중 세력'이 "젠더 갈등"과 "겉으로 내세우는(professed) 페미니즘"을 퍼뜨리고 있다고 주장하기도 한다.

최근 중국도 현재 젊은 세대의 남초 현상을 초래한 것으로 지목되는 산아 제한 정책을 폐지하는 등 출산율 위기 극복을 시도하면서, 결혼 제도에 대한 비판이나 여성 권리 증진에 대한 논의는 국가안보 차원의 이슈로 간주되고 있다고 WP는 전했다.