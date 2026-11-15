박용선 포항시장, 국비 확보·민생경제 대응 점검…현장 중심 시정 강조

원도심 상권 활성화 지속 추진·부서 간 칸막이 없는 협업 강조

박용선 경북 포항시장이 지역경제 활성화와 동절기 시민 안전 등 주요 시정 현안을 점검하고, 실질적인 성과 창출을 위한 공직사회의 적극적인 대응을 주문했다.

박 시장은 지난 13일 시청 대회의실에서 열린 11월 확대간부회의에서 국비 확보와 통상환경 변화에 따른 지역경제 대응을 비롯해 동절기 취약계층 보호와 재난안전 대책 등을 중점적으로 살폈다.

이날 회의에서는 주민 생활환경 개선과 지역경제 활성화, 축제 지원, 보건·방역체계 강화 등 부서별 주요 현안과 추진 상황도 공유됐다.

특히 박 시장은 “시정 발전을 위한 공직자들의 창의적인 아이디어 발굴”을 강조했다.

이어 “일회성 행사나 사업에 국한하지 않고, 시가 직접 추진해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 사업까지 다양한 분야에서 참신한 아이디어를 제안해 줄 것”을 당부했다.

원도심 상권 활성화를 위한 직원들의 지속적인 관심과 참여도 요청했다.

박 시장은 “구내식당 미운영일에 직원들이 원도심 식당과 상가를 이용하면서 지역 상권에 활기가 돌고 있는 만큼, 이러한 분위기가 지역경제 전반으로 확산될 수 있도록 적극 동참해 줄 것“을 당부했다.

아울러 부서 간 협업을 통한 행정 효율성 제고도 강조했다.

특히 업무 소관을 따지거나 협조를 미루기보다 부서 간 업무가 중복되거나 공동 대응이 필요한 사안에 대해서는 적극적으로 소통하고 협력해 달라고 주문했다.

박용선 포항시장은 “창의적인 사업 발굴과 원도심 상권 활성화, 부서 간 유기적인 협력을 통해 주요 시정 과제가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 공직자들의 적극적인 역할”을 당부했다.