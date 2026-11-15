포항시, COP31서 기후·환경 국제협력 모색…국제회의 유치 경쟁력 높인다

2027년 이클레이 세계총회 개최 및 POEX 개관 앞두고 국제행사 유치 기반 확대

경북 포항시가 튀르키예 안탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 참석해 글로벌 기후정책 동향을 파악하고, 기후·환경 분야 국제협력 확대와 국제행사 유치 기반 강화에 나섰다.

포항시는 지난 9일부터 13일까지 현지에서 COP31 관련 일정에 참여해 기후변화 대응과 산업·경제·도시정책의 연계 방향을 살피고, 지역 산업 특성을 활용한 국제협력 가능성을 모색했다.

이번 참여는 철강산업의 저탄소 전환과 수소환원제철, 이차전지 등 포항의 전략산업을 글로벌 기후 대응 흐름과 연결해 새로운 협력 기회를 찾는 데 의미가 있다.

포항시는 그동안 기후·환경 분야 국제행사 유치와 개최를 통해 국제교류 기반을 확대해 왔다.

특히 포항시는 2027년 이클레이(ICLEI) 세계총회 개최도시로 선정돼 세계 지방정부와 지속가능한 도시 전환 및 기후 대응 방안을 논의할 기회를 마련했다.

포항시는 2026년 세계녹색성장포럼(WGGF)을 개최하는 등 국제 기후·환경 분야 교류도 이어가고 있다.

이러한 경험을 토대로 국제기구와 지방정부, 산업계 간 협력 네트워크를 넓히고 포항의 산업 경쟁력을 국제무대에 알린다는 구상이다.

이와 함께 2027년 개관을 앞둔 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 국제회의 유치의 핵심 기반으로 삼아 관련 역량을 강화할 방침이다.

포항시는 2027년 5월 준공과 8월 개관을 목표로 센터를 건립하고 있으며, 개관 전부터 국제회의와 전시행사 유치에도 성과를 내고 있다.

이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장은 “국제행사 개최 경험을 바탕으로 포항을 기후·환경 분야의 주요 국제회의 도시로 육성하겠다”고 말했다.