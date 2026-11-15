포항 해병대문화축제 성료…이틀간 12만 명 찾아 민·관·군 화합

화합행진·거리 퍼레이드·문화공연 펼쳐져…안전사고 없이 마무리

경북 포항시가 주관한 ‘2026 포항 해병대문화축제’가 지난 14일부터 15일까지 이틀간 포항시 남구 오천읍 해병의 거리와 해병대 제1사단 일원에서 열려 성황리에 마무리됐다.

이번 축제는 100만 해병대의 발상지이자 해병대 제1사단이 주둔한 포항의 지역적 특성을 살려 해병대의 역사와 문화를 시민·관광객과 공유하고, 민·관·군 화합을 다지기 위해 마련됐다.

축제 첫날에는 현역 해병대 장병과 미 해병대, 해병대전우회 등이 참여한 민·관·군 화합행진을 시작으로 개막식과 군악대·의장대 시범공연, 축하공연 등이 이어졌다.

특히 해병대 제1사단은 축제 기간 부대 일부를 개방하고 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV)를 비롯한 주요 군 장비 14종을 전시해 관람객들의 관심을 끌었다.

관람객들은 군 장비 탑승을 비롯해 군복·군장 체험, 페인트탄 사격, 전투체력 평가 등 다양한 프로그램에 참여하며 평소 접하기 어려운 해병대 병영문화를 직접 체험했다.

해병의 거리 일원에서도 거리 퍼레이드와 레이저 서바이벌, 버스킹 공연, 먹거리 행사 등이 펼쳐져 축제장을 찾은 시민과 관광객들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공했다.

축제 둘째 날에는 장병과 시민이 함께하는 ‘해병대 갓 탤런트’와 ‘신(新) 우정의 무대’ 등 참여형 프로그램이 진행돼 관람객들의 호응을 얻었다.

이번 축제에는 해병대 전우와 가족, 시민, 관광객 등 약 12만여 명이 방문한 것으로 집계됐다.

포항시는 220여 명의 안전관리 인력을 배치해 행사장 안전관리에 힘쓴 결과 단 한 건의 안전사고 없이 축제를 마무리했다고 밝혔다.

포항시는 이번 축제를 통해 해병대와 지역사회가 함께 쌓아온 상생과 화합의 가치를 재확인하는 한편, 해병대 문화를 지역의 차별화된 관광 콘텐츠로 발전시킬 수 있는 가능성을 확인했다.

앞으로도 해병대의 역사와 전통을 지역의 문화·관광 자산으로 육성하고, 시민과 해병대가 함께하는 전국 대표 군 문화축제로 발전시켜 나갈 계획이다.