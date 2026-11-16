영경의료재단 "전주병원에서 진료예약 키오스크 주문 걱정마세요"

영경의료재단 전주병원은 지난 13일 전주병원 경영지원센터에서 전북장애인편의증진기술지원센터와 장애인·고령자 등 정보접근 취약계층의 이용 편의 증진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 장애인과 고령자 등 디지털 정보접근에 어려움을 겪는 취약계층이 차별 없이 의료기관의 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 배리어 프리 키오스크의 설치 및 확산을 통해 디지털 정보 접근권을 향상시키고자 마련됐다.

배리어 프리 키오스크(Barrier-Free Kiosk)란 장애인이나 고령자, 어린이 등 누구나 불편 없이 사용할 수 있도록 설계한 무인정보단말기로 배리어 프리(Barrier-Free)는 말 그대로 '장벽을 없앤다'는 뜻이다. 신체적·기술적 제약 때문에 무인 주문기나 발권기를 이용하기 어려운 사람들의 불편을 줄이자는 개념이다.

협약식에는 전주병원 주민호 경영총괄본부장, 배자영 행정실장, 박혜령 사회사업팀장과 전북특별자치도 장애인편의증진기술지원센터 박경노 센터장, 전주시 장애인편의증진기술지원센터선인태 센터장 등이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 바탕으로 △배리어 프리 키오스크 설치 및 확산을 위한 협력 △장애인·고령자 등 정보접근 취약계층의 이용 편의 증진 △디지털 정보접근 환경 개선 및 정보접근권 향상을 위한 협력 등에 힘을 모으기로 했다.

특히 배리어 프리 키오스크는 장애인과 고령자 등 다양한 이용자의 신체적·인지적 특성을 고려한 접근성 기능을 제공해, 디지털 기기 이용에 어려움을 겪는 사람들도 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 돕는다는 점에서 의미가 있다.

전주병원 최정웅 이사장은 "이번 협약을 통해 장애인과 고령자를 비롯한 모든 내원객이 차별 없이 편리하게 의료서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"며 "앞으로도 정보접근 취약계층의 불편을 세심하게 살피고, 누구나 소외되지 않는 포용적인 의료환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 전주병원은 이번 협약을 계기로 디지털 정보접근 환경 개선과 이용자 중심의 의료서비스 제공을 위한 협력 기반을 마련하고, 모두가 편리하게 이용할 수 있는 의료환경 조성에 힘쓸 계획이다.