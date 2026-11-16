130년 전 녹두꽃의 외침, 시민의 웅장한 하모니로 다시 피어난다

130여 년 전 이 땅의 평등과 개벽을 외쳤던 동학농민혁명의 뜨거운 숨결이 전북 전주 무대 위에서 웅장한 합창과 기악의 선율로 되살아난다.

전북특별자치도문화관광재단의 올해 무대작품제작지원사업에 선정된 녹두꽃시민합창단은 21일 오후 5시 전북예술회관에서 칸타타 ‘가다, 전봉준’을 선보인다.

이번 무대는 1894년 동학농민혁명의 치열했던 전개 과정과 그 안에 담긴 시대정신을 시민들의 목소리가 어우러진 다채로운 음악으로 풀어낸 작품이다.

공연은 역사의 흐름을 따라 총 5부로 짜임새 있게 펼쳐진다. 거사를 앞둔 긴장감을 담은 ‘봉기(전야)’로 막을 열어 ‘진군(전투)’과 ‘학살(패배)’의 아픔을 지나, 시대를 넘어 되살아나는 ‘부활(민주화)’을 거쳐 마침내 새로운 세상을 여는 ‘개벽(빛의 혁명)’으로 대단원의 막을 내린다.

합창단은 ‘새야 새야 파랑새야’와 ‘녹두꽃’ 등 민중의 애환과 염원이 서린 민요와 구전가요, 민중가요를 세련된 합창곡으로 엮어냈으며 클래식과 대중가요는 물론 작품과 같은 제목의 창작곡 ‘가다, 전봉준’까지 아우르며 깊은 울림을 전할 예정이다.

특히 이번 공연이 택한 ‘칸타타’라는 음악적 형식은 관객들에게 색다른 예술적 경험을 선사한다.

▲칸타타 '가다, 전봉준' 공연 포스터ⓒ

화려한 무대 장치나 연기를 앞세우는 오페라·뮤지컬과 달리 칸타타는 오로지 성악과 기악 연주, 그리고 이야기의 흐름만으로 극적 서사를 이끌어가는 성악곡 양식이다.

시각적 화려함 대신 사람의 목소리가 만들어내는 진솔한 화음과 서사적 울림에 온전히 집중할 수 있어 동학농민혁명이라는 묵직한 역사의 비장미와 감동을 관객의 가슴속에 더욱 선명하게 새겨 넣는다.

지역 고유의 역사적 자산을 지역민들이 직접 참여하는 무대 예술로 빚어냈다는 점은 지역 문화계에도 신선한 활력을 불어넣고 있다.

외부에서 완성된 공연을 단순히 소비하는 수준을 넘어 지역의 역사와 정체성을 담은 창작 콘텐츠를 자체적으로 생산함으로써 지역 예술단체의 자생력을 키우고, 도민들에게는 삶의 터전에 깃든 역사의 자긍심을 예술로 향유하는 뜻깊은 계기가 되고 있다는 평가를 받는다.

이광철 녹두꽃시민합창단장은 “전북을 상징하는 역사적 뿌리인 동학농민혁명의 정신을 기억하고자 녹두꽃이라는 이름으로 합창단을 창단해 이번에 두 번째 정기연주회를 마련했다”며 “130여 년 전 동학농민들이 목숨을 바쳐 꿈꾸었던 세상을 노래로 전하며 그들이 남긴 뜻과 가치를 관객들과 따뜻하게 나누고자 한다”고 말했다.

백옥선 전북문화관광재단 대표이사 역시 “지역의 역사와 이야기가 예술가들의 창작을 통해 새로운 무대로 이어진다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 지역 예술단체의 창작 활동을 든든히 뒷받침하고 도민들이 다양한 공연을 가까이에서 만날 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 사전 예약은 물론 공연 당일 현장 접수를 통해서도 누구나 관람할 수 있다.