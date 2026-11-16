진주 강민국 의원 "토마토 바이러스 확산 막는 것이 시급"

"토마토 갈색 바이러스 확산 막는 것이 무엇보다 시급합니다."

강민국 경남 진주시乙 국민의힘 국회의원은 발생 현장을 긴급 방문해 농민들의 애로사항을 청취한 자리에서 이같이 피력했다.

강 의원은 16일 "진주지역에서 사봉면·일반성면·대곡면·문산읍·금산면 등 9곳 농가·총 2.33ha에서 바이러스 양성이 확인됐다"며 "해당 바이러스는 토마토·고추·파프리카 등에 감염되며 잎의 황화와 과실 착색 불량·주름 등의 증상을 유발하고 있다"고 밝혔다.

즉 작업자의 손·장갑·작업도구 등을 통해 빠르게 전파될 수 있어 철저한 방역과 초기 대응이 중요하다는 것.

그러면서 "피해 농가에 대한 실질적인 지원 대책이 마련될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 의미를 부여했다.

강 의원은 "농민들에게 농사는 가족의 생계가 걸린 절박한 문제인 만큼 한 해 농사를 위해 땀 흘려온 농민들의 걱정과 어려움을 무겁게 받아들이고 있다"고 하면서 "무엇보다 신속한 실태조사와 철저한 방역을 통해 바이러스의 추가 확산을 막는데 힘을 보태겠다"고 강조했다.