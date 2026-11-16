경기 광주시 지역아동센터 명랑운동회, 아동·종사자 등 700명 참여

경기 광주시 지역아동센터연합회가 지역아동센터 이용 아동들의 화합과 소통을 위한 명랑 운동회를 열었다.

광주시 지역아동센터연합회는 지난 14일 광주시 탄벌체육관에서 아동과 종사자, 후원자 등 700여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 지역아동센터 명랑 운동회’를 개최했다고 16일 밝혔다.

▲지역아동센터 명랑운동회 현장 기념촬영 ⓒ경기 광주시

제11회 지역아동센터의 날을 기념해 마련된 이번 행사는 기념식을 시작으로 아동들이 직접 준비한 공연과 체육대회, 마술 공연 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

기념식에서는 아동의 건강한 성장과 지역아동센터 발전에 기여한 관계자들을 격려하고, 모범적인 성장과 재능을 보여준 아동들에게 표창을 수여했다.

참가 아동들은 평소 각 센터에서 쌓은 경험을 나누고 다양한 체육활동과 공연을 함께하며 교류와 화합의 시간을 가졌다. 종사자와 후원자들도 행사에 참여해 서로 격려하고 소통했다.

선현자 광주지역아동센터연합회장은 “아이들이 마음껏 웃고 뛰놀며 자신의 재능을 뽐내는 모습을 보니 기쁘고 보람을 느낀다”며 “지역사회와 협력해 지역아동센터가 아이들에게 꿈과 희망을 키우는 공간이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 광주시에는 현재 지역아동센터 26곳이 운영 중이며, 방과 후 돌봄이 필요한 아동 800여 명에게 보호와 교육, 문화체험, 정서 지원 등 종합적인 돌봄서비스를 제공하고 있다.