조용익 부천시장, 참좋은지방정부협의회 제6대 사무총장 맡는다

경기 부천시가 지방정부 간 정책 교류와 협력 강화에 나선 가운데 조용익 부천시장이 참좋은지방정부협의회 사무총장에 임명됐다.

부천시는 조용익 시장이 지난 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회’에서 제6대 사무총장으로 임명됐다고 16일 밝혔다.

▲1. 조용익 부천시장(오른쪽)이 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회’에서 제6대 사무총장으로 임명됐다. ⓒ부천시

참좋은지방정부협의회는 전국 79개 지방정부가 참여하는 협의체로, 주민 삶의 질 향상과 지방자치 발전을 위해 정책 교류와 협력을 추진하고 있다.

조 시장은 앞으로 김철우 회장(전남 보성군수), 임병택 수석부회장(경기 시흥시장) 등과 함께 협의회 운영에 참여하며 회원 지방정부 간 소통과 우수정책 공유·확산을 이끌 예정이다.

당일 오후 열린 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에서는 부천시의 복지정책도 소개됐다. 조 시장은 ‘복지 사각지대를 밝히는 다섯 가지 복지 스위치’를 주제로 일상 속 위기가구를 발굴하고 지역사회가 함께 돌보는 부천형 복지모델을 발표했다.

특히 동네 상점을 활용해 위기가구를 발굴하는 ‘온(溫)스토어’와 시민 누구나 이용할 수 있는 열린 쉼터 ‘온(溫)편의점’을 소개하며, 시민 참여와 인공지능(AI) 기술을 결합한 복지안전망 구축 성과를 공유했다.

시는 이 같은 생활밀착형 복지정책의 성과를 인정받아 이번 정책대회에서 지방시대위원회 위원장상을 수상했다. 일상 속 복지 사각지대 발굴과 지역사회 협력을 통한 돌봄체계 구축 노력이 좋은 평가를 받았다.

조용익 시장은 “사무총장으로서 지방정부 간 다양한 정책 경험을 나누고 협력을 강화해 시민의 삶에 실질적인 변화를 만드는 데 힘을 보태겠다”며 “부천의 복지정책이 좋은 평가를 받아 더욱 뜻깊다”고 말했다.