조용익 부천시장, 참좋은지방정부협의회 제6대 사무총장 맡는다

경기 부천시가 지방정부 간 정책 교류와 협력 강화에 나선 가운데 조용익 부천시장이 참좋은지방정부협의회 사무총장에 임명됐다.
부천시는 조용익 시장이 지난 13일 국회 사랑재에서 열린 ‘2026년 참좋은지방정부협의회 하반기 정기총회’에서 제6대 사무총장으로 임명됐다고 16일 밝혔다.
참좋은지방정부협의회는 전국 79개 지방정부가 참여하는 협의체로, 주민 삶의 질 향상과 지방자치 발전을 위해 정책 교류와 협력을 추진하고 있다.
조 시장은 앞으로 김철우 회장(전남 보성군수), 임병택 수석부회장(경기 시흥시장) 등과 함께 협의회 운영에 참여하며 회원 지방정부 간 소통과 우수정책 공유·확산을 이끌 예정이다.
당일 오후 열린 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에서는 부천시의 복지정책도 소개됐다. 조 시장은 ‘복지 사각지대를 밝히는 다섯 가지 복지 스위치’를 주제로 일상 속 위기가구를 발굴하고 지역사회가 함께 돌보는 부천형 복지모델을 발표했다.
특히 동네 상점을 활용해 위기가구를 발굴하는 ‘온(溫)스토어’와 시민 누구나 이용할 수 있는 열린 쉼터 ‘온(溫)편의점’을 소개하며, 시민 참여와 인공지능(AI) 기술을 결합한 복지안전망 구축 성과를 공유했다.
시는 이 같은 생활밀착형 복지정책의 성과를 인정받아 이번 정책대회에서 지방시대위원회 위원장상을 수상했다. 일상 속 복지 사각지대 발굴과 지역사회 협력을 통한 돌봄체계 구축 노력이 좋은 평가를 받았다.
조용익 시장은 “사무총장으로서 지방정부 간 다양한 정책 경험을 나누고 협력을 강화해 시민의 삶에 실질적인 변화를 만드는 데 힘을 보태겠다”며 “부천의 복지정책이 좋은 평가를 받아 더욱 뜻깊다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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