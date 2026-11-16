“A·B·C부터 차근차근, 응원합니다”…전북교육청, 만학도 여학생에 교재 선물

젊은 시절 배움의 기회를 놓쳤다가 뒤늦게 책가방을 메고 영어 공부에 도전한 평균 60대 여성 만학도들을 위해 전북교육청이 든든한 기초 학습 도우미를 선물했다.

전북특별자치도교육청은 13일 전북도립여성중고등학교를 찾아 자체 개발한 기초학력 교재 ‘초등영어활용노트’ 200권을 전달했다고 밝혔다.

1998년 문을 연 도립여성중고는 도내 만 19세 이상 성인 여성이 중·고등학교 과정을 밟아 정규 학력을 인정받는 배움터다.

재학생 대부분은 과거 어려운 가정 형편 등으로 학업을 접었다가 백발이 성성한 나이에 다시 교실을 찾은 만학도들로, 졸업생 평균 연령이 60대에 달한다.

열정만큼은 여느 청소년 못지않지만, 오랜 학업 공백 탓에 알파벳과 기초 단어를 다루는 영어 수업은 만학도들에게 가장 넘기 힘든 높은 벽이었다.

도교육청은 이러한 현장의 애로사항을 덜어주기 위해 초등학교 영어 교과서를 바탕으로 직접 개발한 맞춤형 교재를 보급하게 됐다.

교재에는 알파벳과 기초 어휘는 물론 일상생활에서 자주 쓰는 표현까지 단계별로 담겨 있어, 수업 후 혼자서도 차근차근 복습하며 영어 울렁증을 극복할 수 있도록 돕는다.

▲전북특별자치도교육청이 전북도립여성중고등학교를 찾아 자체 개발한 영어교재를 전달하기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

이번 지원은 학습 결손을 겪는 이들에게 눈높이 자료를 제공하는 기초학력 보장 활동의 일환이다. 도교육청은 앞서 원광대학교병원 병원형 위센터와 송천정보통신학교, 인도네시아 자카르타한국학교에도 자체 교재를 전달하며 교육 사각지대 해소에 공을 들여왔다.

앞으로도 학교 안팎을 세심하게 살펴 나이와 환경에 구애받지 않고 누구나 자신의 수준에 맞춰 배움을 이어갈 수 있도록 지원을 넓혀갈 계획이다.

최재일 도교육청 유초등특수교육과장은 “배움에는 정해진 때가 없으며, 늦게 시작한 공부일수록 기초부터 탄탄히 다질 수 있는 세심한 뒷받침이 무엇보다 중요하다”며 “만학도들이 영어에 대한 막연한 두려움을 털어내고 배움의 기쁨과 자신감을 한껏 키워갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.