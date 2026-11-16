광명시, 겨울철 대설·한파 종합대책 가동…현장 대응 강화

경기 광명시가 겨울철 대설과 한파에 대비해 도로 제설과 시설물 안전관리, 취약계층 보호 등을 아우르는 종합 대응체계를 가동한다.

광명시는 16일 시청 대회의실에서 박승원 시장과 관계 공무원, 공공기관 및 경찰·소방 관계자 등 90여 명이 참석한 가운데 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 종합대책 회의’를 개최했다고 밝혔다.

▲박승원 광명시장이 16일 시청 대회의실에서 열린 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난(대설·한파) 종합대책 회의’에 참석해 발언하고 있다. ⓒ광명시

이번 대책은 내년 3월 15일까지 이어지는 겨울철 자연재난 대책기간에 맞춰 마련됐으며, 도로·교통 대응과 기반시설 점검, 취약지역 관리, 취약계층 보호 등 7개 분야를 중심으로 추진된다.

시는 신속한 제설작업을 위해 제설제 1천750톤을 비축하고 제설차량 14대와 살포기 19대를 운용한다. 도로 폭과 여건에 따라 담당 부서를 구분해 제설작업을 진행하고, 교량과 급경사지 등 결빙 취약구간도 집중 점검한다.

폭설에 따른 대중교통 불편을 줄이기 위해 버스 운송업체와 운행 상황을 공유하고 필요하면 집중배차와 증편·연장 운행을 협의한다. 연말까지 버스정류장 8곳에 온열의자 11개도 추가 설치할 예정이다.

전통시장 비가림 시설과 비닐하우스, 대형 공사장 등 적설 취약시설에 대한 사전점검과 상수도·공원시설의 동파 및 결빙 예방도 추진한다.

한파 취약계층 보호를 위한 대책도 강화한다. 시는 한파쉼터를 기존보다 확대해 총 274곳을 운영하고, 편의점과 은행 등 민간시설 84곳을 추가 지정해 야간과 주말에도 시민들이 추위를 피할 수 있도록 할 계획이다.

홀몸 어르신과 장애인 등 취약계층을 대상으로 전화와 방문을 통한 안부 확인을 강화하고, 위기가구에는 난방용품을 지원한다. 관내 응급의료기관과 협력해 한랭질환 발생 상황도 살필 예정이다.

시는 겨울철 대책기간 재난종합상황실을 24시간 운영하고, 기상 상황과 피해 규모에 따라 단계별 비상 대응체계를 가동한다. 재난문자와 누리집, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 기상특보와 행동요령을 신속히 안내하고 관계기관과 현장 정보를 공유할 방침이다.

박승원 시장은 “기후변화로 자연재난의 양상과 피해가 다양해지는 만큼 더 앞서 예측하고 대비하겠다”며 “관계기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 시민의 생명과 일상을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.