세계유산 고인돌 품은 고창 가을길…5000여 마라토너 ‘화합 질주’

▲마라톤 동호인과 군민 등 5000여 명이 참가한 가운데 ‘제24회 고창고인돌마라톤대회’를 성황리에 마무리했다.ⓒ고창군

전북자치도 고창의 가을 정취와 유네스코 세계유산의 역사적 숨결을 온몸으로 느끼는 마라톤 축제가 지역사회의 촘촘한 연대 속에 막을 내렸다.

고창군은 지난 15일 고창공설운동장과 고창읍 일원에서 전국 각지에서 모인 마라톤 동호인과 군민 등 5000여 명이 참가한 가운데 ‘제24회 고창고인돌마라톤대회’를 성황리에 마무리했다고 16일 밝혔다.

고창군체육회가 주최하고 고창군육상연맹이 주관한 이번 대회는 ▲하프코스(21.0975㎞) ▲단축코스(10㎞) ▲건강코스(5㎞) 등 3개 부문으로 나뉘어 치러졌다.

출발 총성과 함께 고창공설운동장을 박차고 나온 참가자들은 월곡지하도와 석교2교, 주곡교차로, 도산마을을 거쳐 유네스코 세계유산인 고인돌유적지로 이어지는 코스를 달렸다. 참가자들은 청명한 가을 하늘 아래 수천 년의 역사를 간직한 고인돌 군락지와 고창 특유의 수려한 자연경관을 배경 삼아 저마다의 한계에 도전했다.

특히 대규모 인원이 도심을 달리는 행사였음에도 한 건의 안전사고 없이 대회가 치러진 배경에는 지역 공동체의 헌신적인 협력이 있었다.

주최 측은 참가자 안전을 최우선 과제로 설정하고 경찰 및 자율방범대 등 교통통제 인력을 주요 교차로와 주로 곳곳에 배치해 차량과 주자의 동선을 빈틈없이 분리했다. 대회장 전역에 배치된 자원봉사자와 운영요원들 역시 참가자 안내와 물품 배부, 급수 지원 등을 도맡으며 레이스의 완성도를 높였다.

경기장 안팎은 단순한 기록 경쟁을 넘어 지역 주민과 방문객이 어우러지는 소통의 장으로 꾸며졌다. 대회장 한편에 마련된 먹거리·음료 나눔 봉사 부스와 지역 홍보 부스에는 참가자들의 발길이 이어졌으며, 지역민들의 따뜻한 환대가 더해지며 스포츠와 지역 문화가 결합한 상생 축제의 면모를 보여주었다.

심덕섭 고창군수는 “전국 각지에서 고창을 찾아 아름다운 가을길을 함께 달려주신 마라톤 동호인 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 고창이 보유한 우수한 자연환경과 세계유산의 가치를 연계한 스포츠관광 콘텐츠를 내실 있게 발전시켜 나가겠다”고 말했다.