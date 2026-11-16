고원 배추로 버무린 ‘K-김장’… 외국인유학생·일본인도 반했다

전북특자도 진안군에서 열린 지역 축제에 외국인 유학생과 일본인 관광객이 대거 참여해 한국의 김장문화를 체험했다.

진안군은 지난 14일부터 이틀간 열린 '제8회 진안고원 김치보쌈축제'에 전주대 외국인 유학생 28명과 한일여성교류친선협회 소속 일본인 방문단 30여 명이 참가해 김치 담그기 프로그램을 진행했다고 16일 밝혔다.

축제 첫날인 14일 개막식에서는 전주대 유학생 28명이 '사랑의 1포기 김치 담그기' 행사에 참여했다.

▲ⓒ전주대유학생과 한일여성교류친선협회,진안고원김치보쌈축제 체험

유학생들은 진안고원에서 재배된 배추와 양념으로 직접 김치를 담갔으며, 완성된 김치 일부를 현장 관광객들에게 나눠주며 한국 고유의 나눔 문화를 경험했다.

이튿날인 15일에는 한일문화교류투어 일환으로 축제장을 찾은 일본인 방문단 30여 명이 '우리집 김치담그기' 프로그램에 참여해 진안산 농특산물로 김치를 버무리며 한국 식문화를 체험했다.

이번 프로그램은 외국인 방문객을 단순 관람객이 아닌 축제 참여 주체로 이끌어냈다는 점에서 눈길을 끌었다. 군은 이를 계기로 지역 농특산물 판로 확대와 축제의 국제화 기반을 다진다는 구상이다.

전춘성 진안군수는 "외국인 유학생과 일본 방문단이 직접 김장을 담그고 나누며 한국 전통문화를 이해하는 계기가 됐다"며 "다양한 기관·단체와 연계해 외국인 참여 프로그램을 확대하고 진안 농특산물을 세계에 알리는 축제로 육성하겠다"고 말했다.