전북교육청 교육가족합창단, 12월 3일 제4회 정기연주회

전북특별자치도교육청 교육가족합창단이 다음달 3일 오후 7시 한국소리문화의전당 모악당에서 ‘제4회 정기연주회’를 개최한다.

이번 연주회에는 전북교육청 소속 교직원 등으로 구성된 교육가족합창단이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보인다.

공연은 박영근의 지휘와 조예닮의 반주로 진행되며 한국예술종합학교 교수인 소프라노 서선영과 전북교육청 어울소리오케스트라가 특별출연해 무대를 더욱 풍성하게 꾸밀 예정이다.

교육가족합창단은 음악을 통해 교육가족 간 소통과 화합을 도모하고, 지역사회에 따뜻한 문화예술의 감동을 전하기 위해 꾸준히 공연 활동을 이어오고 있다.

▲전북교육가족합창단 정기연주회 포스터. ⓒ

올해 네 번째를 맞는 이번 정기연주회는 합창과 독창, 오케스트라 연주가 어우러지는 무대로 마련돼 관객들에게 초겨울의 특별한 감동을 선사할 것으로 기대된다.

전북교육청 관계자는 “교육가족들이 한마음으로 준비한 음악을 도민들과 함께 나누는 뜻깊은 자리”라며 “많은 분이 공연장을 찾아 아름다운 선율과 따뜻한 울림을 함께해 주길 바란다”고 말했다.