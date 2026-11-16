포천시, GTX-G 유치 촉구에 시민 34만여 명 서명

▲지난 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 열린 철도 대전환 대국민 의견수렴 행사에 참석한 GTX 포천유치추진위원회와 포천시 관계자들이 GTX-G 노선의 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고 있다.ⓒ 포천시청

경기 포천시가 수도권광역급행철도 GTX-G 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고 나섰다.

포천시는 지난 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 열린 '철도 대전환 대국민 의견수렴' 행사에 GTX 포천유치추진위원회와 시 관계자 등 40여 명이 참석해 노선 신설의 필요성을 강조했다고 16일 밝혔다.

국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관한 이번 행사는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년) 수립을 앞두고 지방자치단체와 전문가, 국민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 국가철도망 구축계획 관련 발표와 광역자치단체 의견 청취, 전문가 토론 등이 진행됐다. 포천에서는 이민형 GTX 포천유치추진위원장을 비롯한 시민단체 회원과 포천시청 및 소흘읍 관계자들이 참석했다.

시는 접경지역이라는 지리적 특성과 각종 규제로 인한 교통 기반시설 부족 문제를 들어 GTX-G 노선의 국가계획 반영 필요성을 제기했다. 특히 시는 2024년부터 민간 주도의 GTX 포천유치추진위원회를 중심으로 범시민 서명운동을 추진해 총 34만5425명의 서명을 확보했다고 설명했다.

GTX-G 노선은 포천 송우에서 의정부, 별내, 구리, 논현, 사당, 광명 KTX역을 거쳐 인천 숭의까지 연결하는 총연장 84.4㎞의 광역급행철도 구상이다. 총사업비는 약 8조1740억 원으로 추산된다. 포천시는 노선이 개통될 경우 송우에서 서울 강남 논현역까지 약 30분, 광명역까지 약 43분이 소요될 것으로 전망하고 있다. 해당 노선은 이재명 대통령의 제21대 대통령선거 공약에도 포함된 바 있다.

백영현 시장은 "GTX 유치는 포천시민의 오랜 염원이자 포천의 교통환경을 획기적으로 개선할 중요한 과제"라며 "GTX-G 노선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 시민과 함께 끝까지 노력하겠다"고 말했다.