친환경 도시 외치며 '전기차 보조금'엔 인색한 익산시…인구 비슷 여수시 '반 토막' 이하

전북자치도 익산시가 친환경 도시를 주창하면서도 전기차 보조금 지원에는 인색하다는 시의회 비판이 제기됐다.

더불어민주당 소속 김선남 익산시의원(삼성동·금마·낭산면)은 16일 제282회 시의회 제2차 정례회 '5분 자유발언'에서 시민의 실제 구매 수요를 반영한 전기자동차 구매보조금 확대를 촉구했다.

김선남 의원은 이날 "최근 연료비 부담 증가와 친환경차 전환 정책으로 전기차에 대한 관심이 높아지고 있지만, 익산시의 보조금 지원 규모는 시민 수요를 충분히 반영하지 못한다"고 지적했다.

▲ 익산시가 친환경 도시를 주창하면서도 전기차 보조금 지원에는 인색하다는 시의회 비판이 제기됐다. ⓒ익산시의회

실제로 올해 익산시의 전기승용차 공고 물량은 408대인 반면 신청은 1449건으로 공고 물량의 약 3.6배에 달했다.

인구 규모가 비슷한 군산시와 여수시의 공고 물량이 각각 774대와 950대인 것과 비교해도 익산시의 지원 규모는 상대적으로 적은 수준이다.

여수시의 물랴에 비해서는 반 토막도 안 되는 것이어서 익산시가 친환경도시를 주창하며 정작 전기차 운영 활성화에는 큰 의욕을 나타내지 않는 것 아니냐는 비판이다.

김 의원은 이와 관련해 △최근 전기자동차 미선정·대기 수요를 분석해 2027년도 예산에 반영하고 △예산 조기 소진에 대비해 국·도비 추가 확보와 시비 반영을 선제적으로 검토할 것을 제안했다.

김선남 의원은 "시민이 차량 구매를 결정하고도 보조금 부족으로 지원받지 못한다면 친환경차 보급이라는 정책 목표는 실효성을 잃게 된다"며 "수요에 기반한 충분한 예산 확보와 책임 있는 대응 방안을 마련해 달라"고 강조했다.