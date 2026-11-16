강원랜드 대형 MICE 행사 잇따라 성황리 개최…지역 경제 활성화 견인 앞장

대한토목학회·추계자원연합학술대회 등 3분기 MICE 행사로 1만1300여 명 방문

강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원리조트가 올가을 국내 유수의 대형 학술대회와 국제 심포지엄을 성공적으로 개최하며, 지역에 활력을 더하는 글로벌 공공형 복합리조트로서의 비전을 가속화하고 있다.

지난달 21~23일까지 사흘간 열린 대규모 토목분야 종합학술행사 대한토목학회 ‘KSCE 2026 CONVENTION’을 성공적으로 치러낸 데 이어, 11월에도 대형 학술 행사를 차례로 유치하며 명실상부한 대한민국 대표 MICE 중심지로서의 저력을 과시했다.

ⓒ강원랜드

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11월 역시 4~6일까지 개최된 ‘2026 추계자원연합학술대회’ 및 ‘제10회 KOMIR(한국광해광업공단) 국제심포지엄’과 10~13일까지 진행된 ‘2026년 한국항공우주학회 추계 학술대회’가 성황리에 마무리됐다.

13일 막을 내린 항공우주학회 추계 학술대회는 전국의 항공우주 및 국방 분야 전문가와 연구원 등 1500여명의 인파가 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워에 집결해 첨단 항공우주 기술과 정책을 논의했다.

또한, 18일부터 아시아 25개국의 모델·디자이너 등 엔터테인먼트 종사자 1000여 명이 참가하고, 패션쇼·시상식이 펼쳐지는 ‘2026 하이원리조트 아시아 모델 페스티벌’을 3년 연속 개최하며 열기를 이어갈 예정이다.

주요 행사는 페이스 오브 아시아, 아시아 오픈 컬렉션, 아시아 모델 어워즈이며, 올해는 30~45세 대한민국 여성을 대상으로 한 신규 프로그램 ‘퀸스데뷔’도 진행됐다.

ⓒ강원랜드

하이원리조트는 대규모 인원을 수용할 수 있는 컨벤션 시설과 대형 숙박·식음·레저 인프라를 유기적으로 결합해 체계적인 지원 시스템을 구축하고, 쾌적한 고원 자연환경 속에서 학술 논의와 휴식을 동시에 즐길 수 있는 치유형 MICE 명소로 입소문 나면서 주최 측과 참가자들로부터 호평을 받아왔다.

3분기에만 24건의 주요 MICE 행사를 유치해 1만1300여 명이 하이원리조트를 찾으면서 주변 상권도 활기를 띠고 있어 실효성 있는 지역 상생 모델의 우수 사례로 꼽힌다.

김도균 강원랜드 대표이사는 “올가을 토목, 광해광업, 항공우주 등 국가 핵심 산업의 대형 학술행사들을 성공적으로 유치하며 하이원리조트의 우수한 MICE 역량을 선보일 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 대규모 행사 유치를 더욱 확대해 지역 경제를 견인하고, 나아가 대한민국을 대표하는 글로벌 공공형 복합리조트로 도약하기 위해 최선을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다.