벼 대신 심은 신품종 수수 ‘고은찰’, 부안 들녘 새 소득원 가능성 '주목'

쌀 과잉 생산을 막기 위한 정부의 논 타작물 재배 확대 정책에 발맞춰 전북 부안군이 야심 차게 시험 재배한 신품종 수수 ‘고은찰’이 기계수확 가능성과 뛰어난 생산성을 동시에 입증하며 지역 농가의 새로운 고소득 대체작물로 급부상하고 있다.

부안군농업기술센터는 최근 동진면 동전리 시범포장에서 지역 농업인과 전북특별자치도농업기술원 등 농촌진흥기관 관계자 20여 명이 참석한 가운데 지역특화형 잡곡 신품종 원료곡 생산단지 조성 현장평가회를 열고 올해 논 재배 성과를 점검했다고 16일 밝혔다.

부안군이 기존 벼 대신 수수 재배에 눈을 돌린 배경에는 쌀값 불안정이라는 구조적 위기와 잡곡 시장의 높은 잠재력이 자리 잡고 있다.

그동안 수수는 밭작물 위주로 재배되다 보니 일손이 많이 들고 기계화가 어려워 논 대체작물로 확산하는 데 한계가 있었다.

이에 군은 부안의 넓은 논 재배 여건에 딱 맞는 새로운 소득 작목을 발굴하기 위해 참여 농가와 손잡고 2.2헥타르(ha) 규모의 시범단지를 꾸려 본격적인 실험에 나섰다.

▲전북 부안군농업기술센터가 신품종 수수 '고은찰' 수확 현장 평가회를 진행하고 있다. ⓒ

현장 검증 결과는 기대 이상이었다. 시범 재배에 투입된 신품종 고은찰은 키가 1미터(m) 안팎으로 아담하고 비바람에 쓰러짐이 강한 데다 이삭이 고르게 익는 특성을 지녀, 농가가 기존에 보유한 범용 콤바인으로도 무리 없이 기계수확을 할 수 있음을 이번 평가회에서 완벽히 증명했다.

실제로 1200평 규모의 시범포에서 약 1280킬로그램(10아르당 약 323킬로그램)의 알찬 수확량을 거둬들여 안정적인 생산 기반을 확인했다.

무엇보다 농가 소득 직결 요인인 경영비 절감 효과가 두드러졌다. 지난 7월 멀칭동시파종기를 이용한 직파 작업을 시작으로 비료 살포와 병해충 방제, 수확에 이르는 전 과정에 일손을 덜어주는 농기계를 투입한 결과, 기존 관행 재배 대비 노동력과 생산비를 약 70%나 획기적으로 낮췄다.

일손 부족에 시달리는 농촌 현장의 작업 부담을 덜어내는 동시에 수익성을 크게 끌어올려 소득작물로서의 높은 경쟁력을 입증한 셈이다.

부안군은 이번 성과를 발판 삼아 수입산 의존도가 절대적인 국내 잡곡 시장에서 국산 원료곡의 안정적인 생산·공급 거점으로 발돋움할 구상이다.

평가회 현장에서 수렴한 농가들의 재배상 애로사항을 면밀히 보완해 논 타작물 전환을 희망하는 농가에 재배 기술을 확산하고, 향후 안정적인 원료곡 생산단지로 규모를 키워 농가 소득 증대로 직결시킨다는 방침이다.

김양녕 부안군농업기술센터 소장은 “부안군의 논 재배 여건과 기후에 최적화된 새로운 타작물을 지속적으로 발굴해, 고은찰 수수가 지역 농업인들에게 안정적인 수익을 안겨주는 효자 소득원으로 굳건히 자리 잡을 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.