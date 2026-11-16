권익현 부안군수 “정부 농정 예산 10% 증액 맞춰 체감형 시책 선점하라”

정부가 내년도 농업 예산을 대폭 늘리며 농정 대전환을 예고한 가운데 전북 부안군이 국비 확보와 지역 소멸 위기 돌파를 위해 농업인 소득 보장과 농촌 돌봄 등 실효성 있는 신규 시책 발굴에 행정력을 총동원하기로 했다.

권익현 부안군수는 16일 열린 간부회의에서 정부가 내년도 농림축산식품부 예산안을 올해보다 10.4% 확대 편성하고 농어촌 기본소득과 소득안전망 확충, 스마트농업, K-푸드 산업 육성에 주력하는 흐름을 짚으며 부안군 역시 이에 발맞춘 지역 맞춤형 정책을 선제적으로 내놓아야 한다고 강하게 독려했다.

권 군수는 특히 고령화와 인구 감소라는 부안의 냉엄한 현실을 정면으로 돌파하기 위해 기존 관행을 답습하는 사업 대신 군민 피부에 와닿는 핵심 과제를 반드시 챙길 것을 주문했다.

농업인의 안정적인 소득 증대와 미래 농업을 이끌 청년농업인 육성, 그리고 농촌 돌봄과 생활 서비스 확대를 3대 중점 방향으로 못 박고, 부안형 기본사회 실현과 미래 성장동력 확보를 위한 구체적 실행 계획을 수립하라고 지시했다.

내년도 주요 업무보고 준비 방식에 대해서도 강도 높은 쇄신을 요구했다.

권 군수는 기존 사업을 단순히 나열하는 구태의연한 보고에서 벗어나 정부 정책 기조 변화와 지역 여건을 정밀하게 반영한 미래 대응 전략 및 신규 시책 중심으로 사업 구조를 재편하라고 못 박았다.

아울러 조직개편에 따른 부서 간 업무 연계와 사전 준비를 빈틈없이 마무리해 새로운 군정 운영체계가 조기에 안착할 수 있도록 전 공직자의 분발을 촉구했다.

▲권익현 전북 부안군수가 16일 열린 간부회의에서 정부 농정 대전환에 발맞춰 농업·농촌 신규시책을 적극 발굴하라고 독려하고 있다. ⓒ

이번 주부터 본격화하는 부안군의회 정례회와 행정사무감사에 대해서도 책임 있는 자세를 주문했다.

권 군수는 주요 현안의 추진 상황과 향후 계획을 철저히 점검해 정책의 필요성을 의회에 충분히 설명하고, 의회의 지적과 제언은 군정 발전을 위한 밑거름으로 삼아 향후 정책에 적극 반영하라고 당부했다.

권익현 군수는 “정부 농정 대전환이라는 기회의 창이 열린 만큼 부안의 실정에 맞는 신규 시책을 선제적으로 발굴해 국비 확보와 농가 소득 증대로 연결해야 한다”며 “의회와 집행부가 군정 비전에 대한 공감대를 넓혀 군민을 위한 핵심 사업들이 차질 없이 실행될 수 있도록 모든 부서가 책임감을 갖고 임해 달라”고 강조했다.