김제시 새만금경제국, 연말 현안사업 점검…내년 사업 준비도 속도

▲김제시 새만금경제국 ‘주요 현안사업 추진상황 점검 연찬회’ 개최 ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 연말을 맞아 주요 현안사업의 차질 없는 마무리와 내년도 신규·계속사업의 선제적 준비를 위해 행정력을 집중한다.

김제시 새만금경제국은 16일 시청 상황실에서 경제진흥과 투자유치과 새만금전략과 체육진흥과 해양항만과 등 소속 5개 부서의 부서장과 팀장들이 참석한 가운데 ‘주요 현안사업 추진상황 점검 연찬회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 연찬회는 부서별 주요 현안사업의 추진 실적을 종합적으로 진단하고 현장 애로사항과 추진 여건을 공유함으로써 보다 체계적이고 효율적인 사업 관리를 도모하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 사업별 예산 집행 현황을 면밀히 살피며 집행 부진 사유를 분석하고 실효성 있는 만회 대책을 논의했다. 특히 연내 마무리가 가능한 사업의 조속한 완료 방안을 모색하는 한편 보조금 정산과 계약·지출 증빙 등 필수 행정절차의 적법한 이행 여부를 꼼꼼히 확인했다.

이와 함께 다가오는 행정사무감사와 주요 업무보고 예산 심의 등 의회 일정에 대비한 대응 전략도 논의됐다. 참석자들은 객관적인 근거와 정확한 데이터를 바탕으로 한 철저한 자료 준비는 물론 기존 지적사항에 대한 근본적인 원인 분석과 실질적인 개선방안 마련에 뜻을 모았다.

내년도 사업 추진을 위한 선제적 점검도 이뤄졌다. 새만금경제국은 내년도 사업의 추진 일정과 집행계획을 조기에 수립하고 원활한 사업 착수를 위해 설계·인허가 등 선행 행정절차와 국·도비 예산 확보를 위한 관계기관 협의 사항을 사전에 점검하기로 했다.

강기수 새만금경제국장은 “연말은 한 해의 사업을 결산하고 예산 집행의 완성도를 높이는 동시에 의회 대응 등 행정의 책임성이 그 어느 때보다 요구되는 중요한 시기”라며 “전 직원이 맡은 업무에 투철한 주인의식을 갖고 올해 사업을 끝까지 책임 있게 매듭짓는 한편 내년도 사업 역시 차질 없이 출발할 수 있도록 사전 준비에 만전을 기해 달라”고 강조했다.