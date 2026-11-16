주4일제에 학생 무상급식까지…조재영 교수, 전북대 '따뜻한 총장' 출사표

전북대학교 제20대 총장 선거에 출사표를 던진 조재영 농업생명과학대학(생물환경화학과) 교수가 학생 무상급식과 임금 삭감 없는 주4일 근무제, 교직원 주거복지아파트 건립 등 파격적인 복지 공약을 전면에 내걸고 구성원의 삶을 보듬는 ‘따뜻한 총장’이 되겠다고 선언했다.

조 교수는 16일 제20대 전북대 총장 선거 출마 기자회견을 열고 ‘탄탄한 재정, 든든한 복지’를 핵심 기치로 내세웠다.

대학의 재정 경쟁력을 획기적으로 끌어올리는 동시에 그 결실이 교수와 직원, 학생 등 모든 구성원의 피부에 와닿는 실질적인 복지 혜택으로 돌아가는 따뜻한 캠퍼스를 만들겠다는 구상이다.

조 교수가 약속한 ‘따뜻한 총장’의 면모는 구성원들의 생활 안정과 일·학습 균형을 파격적으로 보장하는 생활 밀착형 공약에서 뚜렷이 드러난다.

우선 학생들을 위해서는 국내 대학 최초의 무상급식 도입을 추진하고 전일제 대학원생에게 무상등록금을 실시해 경제적 걱정 없이 학업과 연구에만 매진할 수 있는 토대를 마련하겠다고 약속했다.

교직원을 위해서는 캠퍼스 내에 300세대 규모의 주거복지아파트를 건립해 주거 불안을 덜어주는 한편, 전북대병원 종합건강검진 비용을 전액 지원하고 임기 내 교육·연구복지수당 3천만 원과 직원 연간 문화복지수당 10만 원을 각각 지급하겠다고 밝혔다.

시대 변화에 발맞춰 캠퍼스의 학사·근무 문화를 근본적으로 바꾸는 주4일제 공약도 제시했다.

인공지능(AI) 기술혁명 등 급변하는 교육 환경에 맞춰 수업 방식을 전면 재설계해 주4일 강의 체계를 구축하고 직원들에게는 임금을 그대로 유지하는 주4일 근무제를 도입해 구성원 모두가 저녁과 쉼이 있는 삶을 누리도록 하겠다는 구상이다.

교육과 연구 현장에도 숨통을 틔워주기로 했다. 현재 9학점인 교원 책임시수를 6학점으로 줄여 교수들이 연구와 학생 지도에 온전히 집중할 수 있도록 돕고, 기본학술활동비 연간 200만 원 지원과 학문 분야별 특성을 반영한 논문 게재 경비 지원 기준 합리화로 연구 의욕을 북돋울 계획이다.

아울러 신입생 모집 방식을 기존 광역단위에서 학과·학부 단위 모집으로 되돌려 학문의 다양성과 학과 자율성을 살리겠다고 덧붙였다.

▲조재영 전북대학교 총장 예비후보ⓒ

이처럼 대폭 확대되는 복지와 연구 지원의 든든한 뒷배는 2030년까지 열어젖힐 ‘전북대학교 예산 1조 원 시대’다.

조 교수는 대학 세입 총액을 늘리고 우수한 연구 성과를 새로운 수익과 성장 동력으로 연결해 탄탄한 재정 자립 기반을 다진 뒤, 확충된 재원을 구성원 복지 증진과 교육·연구 환경 개선에 최우선으로 투입하겠다고 설명했다.

이와 함께 지난 2014년부터 지난해까지 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 하위권에 머물렀던 불명예를 씻어내기 위해 대학 운영 전반의 투명성을 높이는 제도적 혁신도 병행할 방침이다.

조재영 교수는 “전북대의 지속 가능한 미래를 위해서는 대학의 재정 파이를 획기적으로 키우고, 그 성과가 교수와 직원, 학생 등 모든 구성원에게 온전히 돌아가도록 만드는 따뜻한 총장이 필요하다”며 “예산 1조 원 시대를 반드시 열어 교수에게는 연구할 맛 나는 환경을, 직원에게는 자부심 넘치는 일터를, 학생에게는 배움에만 전념할 수 있는 든든한 캠퍼스를 선물하겠다”고 강조했다.