2026년 (사)한국새농민 강원특별자치도회 4분기 이사회 개최

강원특별자치도를 대표하는 선도 농업인 단체인 (사)한국새농민 강원특별자치도회(회장 장용한, 이하 ‘강원새농민회’)는 16일 농협 강원본부 5층 대회의실에서 2026년 4분기 이사회를 개최했다.

4분기 이사회는 강원새농민회 장용한 회장 및 강원새농민회 시군회장 등 50여 명이 참석해 진행됐다.

ⓒ농협 강원본부

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이날 회의에서는 4분기 회계 결산 및 2026년 강원새농민회 한마음전진대회 결산 등을 논의했다.

장용한 회장은 “강원새농민회는 농촌 지역을 선도하는 모범 농업인 단체로서 동심협력의 자세로 지역농업발전과 사회적 기여를 위한 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라면서 “내년에도 강원새농민회가 강원 농촌지역을 선도하는 농업인 단체로서 모범을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

(사)한국새농민 강원특별자치도회는 자립·과학·협동 정신을 바탕으로 강원 농업 발전과 지역사회 공헌에 앞장서는 선도 농업인 단체로 회원 화합과 농업 혁신을 추진하며, 장학금 기탁과 재해지역 후원, 강원 농산물 홍보, 한마음 전진대회 개최 등을 이어가고 있다.